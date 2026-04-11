Le nuove puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 aprile si preannunciano cariche di tensione e svolte decisive. I protagonisti saranno travolti da emozioni contrastanti, tra scelte estreme, malattia, sentimenti irrisolti e verità pronte a cambiare tutto.

Manuela oltre ogni limite: la verità sul padre a ogni costo

Manuela non ha più intenzione di fermarsi. La sua ricerca del padre si trasforma in una vera e propria missione, che la porta a essere sempre più determinata e impulsiva.

La giovane è pronta a rischiare tutto pur di arrivare alla verità, ma questa ostinazione potrebbe avere conseguenze pericolose.

Ciò che scoprirà sarà davvero ciò che spera?

Maurizio peggiora ancora: una rassegnazione che fa male

Le condizioni di Maurizio si aggravano e il suo nuovo ricovero segna un momento estremamente difficile. L’uomo appare sempre più fragile, non solo fisicamente ma anche psicologicamente.

La sua crescente rassegnazione alla malattia preoccupa chi gli sta accanto: riuscirà a trovare la forza per reagire oppure si lascerà sopraffare?

Rossella e Nunzio: distanza forzata o amore che resiste?

Rossella e Nunzio cercano di mantenere le distanze, convinti che sia la scelta più giusta. Entrambi provano a restare fermi nelle proprie decisioni, ma il legame che li unisce è tutt’altro che semplice da spezzare.

La loro sarà davvero una separazione definitiva o solo una pausa destinata a complicare ancora di più i loro sentimenti?

Ferri contro Mori: scontro aperto, Michele coinvolto

Ferri si trova a dover gestire la presenza sempre più ingombrante di Stefano Mori, che invade sia la sua sfera privata che quella lavorativa.

Nel tentativo di riprendere il controllo, Ferri agisce con decisione, ma le sue mosse finiscono per coinvolgere Michele, che rischia di pagare un prezzo molto alto. La situazione potrebbe degenerare rapidamente.

Cristina e Greta: forza e determinazione contro le difficoltà

Cristina e Greta affrontano un momento delicato con grande coraggio. Nonostante le difficoltà, entrambe cercano di andare avanti senza lasciarsi abbattere.

Il loro percorso sarà segnato da ostacoli, ma anche da una forte voglia di riscatto che potrebbe portare a sviluppi importanti.

Serena scopre tutto: verità sconvolgente sul padre delle gemelle

Per Serena arriva una scoperta destinata a cambiare gli equilibri familiari. La verità sul padre delle gemelle emerge in modo inaspettato, aprendo scenari nuovi e carichi di tensione.

Le conseguenze di questa rivelazione potrebbero essere profonde e difficili da gestire.

Mariella e Guido travolti da Bice: caos senza fine

Mariella e Guido si ritrovano ancora una volta coinvolti nelle vicende complicate di Bice. La donna continua a creare situazioni imprevedibili, trascinando tutti nel suo caos.

Tra momenti surreali e nuove difficoltà, la situazione rischia di sfuggire completamente di mano.