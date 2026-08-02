La programmazione Rai di settembre si prepara a riservare importanti novità per il pubblico di Rai 1. I cambiamenti riguardano due dei titoli più attesi della nuova stagione televisiva: Domenica In, che tornerà con una formula profondamente rinnovata sotto la guida di Mara Venier, e Doc 4, la fiction di grande successo che debutterà più tardi rispetto alle previsioni iniziali.

Domenica In cambia volto: più attualità e nuovi spazi per i talenti

La nuova edizione di Domenica In punterà su un format rinnovato, con l'obiettivo di offrire un programma ancora più vicino ai temi di attualità e ai grandi argomenti della settimana.

Tra le principali novità figura l'assenza di Teo Mammucari, che non farà parte del cast della trasmissione. Una scelta che modifica l'impianto del programma, lasciando spazio a un'impostazione editoriale differente rispetto alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi.

Grande attenzione sarà riservata all'attualità, con approfondimenti dedicati ai principali fatti della settimana. Accanto alle interviste tradizionali, il pubblico assisterà a un talk con protagonisti vip, chiamati a commentare gli eventi più importanti e i temi che hanno animato il dibattito nazionale.

Mara Venier punta anche sui giovani talenti

Tra le novità della prossima stagione ci sarà anche uno spazio dedicato ai giovani talenti.

Durante ogni puntata, infatti, alcuni artisti emergenti avranno l'opportunità di esibirsi nello studio di Mara Venier, proponendo performance musicali e artistiche davanti al pubblico di Rai 1.

L'obiettivo è quello di rendere Domenica In un contenitore ancora più vario, capace di alternare informazione, spettacolo, musica e intrattenimento, mantenendo il tradizionale clima familiare che da anni caratterizza la trasmissione.

Doc 4 slitta a ottobre: cambia il debutto su Rai 1

Novità anche per Doc 4, una delle fiction più attese della stagione televisiva Rai.

Contrariamente a quanto previsto in precedenza, la nuova stagione non debutterà alla fine di settembre. La messa in onda è stata infatti rinviata al mese di ottobre, mantenendo però la collocazione nel prime time del giovedì sera su Rai 1.

Si tratta di uno slittamento che modifica il calendario autunnale della rete ammiraglia, senza cambiare la strategia di programmazione prevista per la fiction.

La sfida con Canale 5 resta confermata

Nonostante il rinvio, Doc 4 continuerà ad andare in onda il giovedì sera, entrando così in diretta concorrenza con Racconto di una notte, la soap turca programmata da Canale 5.

La sfida tra le due reti si preannuncia particolarmente interessante dal punto di vista degli ascolti televisivi. Da una parte la fiction italiana, tra i prodotti di punta della Rai, dall'altra una produzione turca che punta a conquistare il pubblico dell'ammiraglia Mediaset.

Programmazione Rai: un autunno ricco di novità

Le modifiche alla programmazione Rai di settembre confermano la volontà dell'azienda di rinnovare parte della propria offerta per la nuova stagione televisiva.

Da un lato il restyling di Domenica In, che proporrà una formula più orientata all'attualità e all'intrattenimento con ospiti vip e giovani artisti; dall'altro il rinvio di Doc 4, che arriverà in ottobre continuando a occupare la prestigiosa prima serata del giovedì su Rai 1.

Il pubblico dovrà quindi attendere qualche settimana in più per il ritorno della celebre fiction, mentre potrà scoprire fin da settembre il nuovo corso di Mara Venier, chiamata ancora una volta a guidare uno dei programmi simbolo della domenica pomeriggio italiana.