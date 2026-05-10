Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticabile calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, è stata ospite a ‘Domenica In’. Nell'intervista, ha condiviso il ricordo del marito, scomparso nel dicembre 2022, e ha raccontato come la famiglia stia affrontando la perdita. Il suo intervento ha evidenziato la forza e il coraggio che continuano a ispirare i suoi cari, sottolineando l'importanza di mantenere vive le abitudini e i valori trasmessi da Sinisa.

Il ricordo e la forza di andare avanti

Nonostante i quattro anni trascorsi dalla morte di Sinisa, Arianna ha spiegato che il dolore resta vivo, ma la volontà di andare avanti è forte.

Ha dichiarato di voler vivere anche per lui, onorando la sua memoria e mantenendo salde le tradizioni familiari, come le vacanze in Sardegna, luogo caro a tutta la famiglia. Arianna ha rievocato i momenti difficili legati alla malattia del marito, diagnosticata nel 2019. Ha ricordato i lunghi ricoveri, durante i quali non lo ha mai lasciato solo, cercando sempre di trasmettere serenità e coraggio a Sinisa e ai loro cinque figli.

Una storia d’amore e di determinazione

L'intervista ha offerto uno sguardo intimo sulla storia d’amore tra Arianna e Sinisa. La donna ha descritto il loro primo incontro come un vero colpo di fulmine, l'inizio di un legame profondo. Ha definito Sinisa un uomo di altri tempi, onesto e buono, capace di infondere un enorme messaggio di forza e coraggio anche nei momenti più bui della sua battaglia.

La famiglia, unita nel ricordo e nell’esempio lasciato dal marito e padre, continua a sentirsi coesa. Arianna ha ribadito con fermezza di non volersi mai arrendere, portando avanti il messaggio di determinazione che Sinisa ha sempre incarnato.

Arianna Mihajlovic: un esempio di resilienza

Arianna Mihajlovic, nata Rapaccioni, è conosciuta per la sua lunga e intensa storia d’amore con Sinisa Mihajlovic, dalla quale sono nati cinque figli. Dopo la prematura scomparsa del marito, Arianna si è distinta per la sua straordinaria forza d'animo e per la capacità di mantenere saldo il legame familiare. È diventata un punto di riferimento non solo per i suoi figli, ma anche per tutti coloro che hanno seguito con affetto la vicenda della famiglia Mihajlovic, incarnando un esempio di resilienza e amore incondizionato.