Le anticipazioni della serie turca ‘Be My Sunshine’ (Ada Masalı), in onda su Mediaset Infinity, svelano una settimana ricca di colpi di scena dal 18 al 22 maggio. I protagonisti, Poyraz e Haziran, si troveranno al centro di eventi che metteranno alla prova il loro rapporto, complicato da Idil.

Durante una fiera di beneficenza sull'isola, Poyraz mostra preoccupazione per Idil, che ha interrotto le cure mediche. Questa attenzione genera gelosia in Haziran, ignara del vero motivo, alimentando sospetti e incertezze.

Intrighi e Sospetti: La Finta Rottura

Per gestire la situazione, Poyraz e Haziran decidono di fingere pubblicamente una rottura. Tuttavia, questa messinscena non convince Idil e Batu, che nutrono forti sospetti e avviano un'indagine sul rapporto dei protagonisti.

Parallelamente, Fatih e Latif cercano di convincere Zeynep a essere più flessibile e Nehir ad aprirsi. Fatih, per conquistare Nehir, le regala una collana.

Rivelazioni e un Matrimonio Segreto

La settimana include rivelazioni dolorose: Biricik scopre il bacio tra Melisa e Alper, realizzando con sofferenza che Alper ama Melisa, confrontandosi con i propri sentimenti.

Il colpo di scena finale coinvolge Haziran e Poyraz, che scoprono una trama ordita contro di loro da Zeynep e Aliye.

Di fronte a questa rivelazione, i protagonisti optano per un matrimonio segreto. Dopo le nozze, invitano tutti gli amici al boutique hotel per annunciare l'avvenuto matrimonio, promettendo di ridefinire gli equilibri e introdurre nuove dinamiche nella trama di ‘Be My Sunshine’.