Bob Odenkirk, l'acclamato protagonista di ‘Better Call Saul’, ha recentemente condiviso un ricordo profondamente personale e toccante, ripercorrendo uno dei momenti più difficili della sua vita: l'infarto che lo ha colpito improvvisamente sul set della celebre serie televisiva, spin-off dell'iconica ‘Breaking Bad’. L'attore, pluripremiato con due Emmy, ha scelto di parlare apertamente di questo drammatico episodio in un'intervista rilasciata al Times UK, in concomitanza con la promozione del suo ultimo film, ‘Normal’. La sua testimonianza offre uno spaccato intimo su un evento che ha segnato profondamente la sua esistenza e la sua carriera.

L'infarto sul set: un "piccolo incidente" inaspettato

Odenkirk ha descritto l'attacco cardiaco come un "piccolo" incidente di salute, avvenuto in un periodo già complesso, durante le intense riprese della serie nel pieno della pandemia di COVID-19. L'attore ha rievocato con precisione il momento in cui, durante una normale giornata di lavoro sul set, è improvvisamente crollato a terra. La scena ha generato immediato allarme tra i presenti. Fortunatamente, due dei suoi colleghi più stretti, Rhea Seehorn e Patrick Fabian, hanno mostrato una prontezza di riflessi eccezionale. Senza esitazione, lo hanno afferrato e hanno iniziato a urlare per chiedere aiuto, comprendendo istintivamente la gravità della situazione.

Tuttavia, non tutti i membri della troupe hanno percepito subito l'urgenza. Alcuni, infatti, hanno inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo, un malinteso che ha rischiato di ritardare l'intervento necessario in quei momenti cruciali.

La prontezza dei colleghi e il valore del supporto

La narrazione di Odenkirk mette in luce la natura improvvisa e inaspettata dell'incidente. L'attore ha voluto enfatizzare come la prontezza dei suoi colleghi, Rhea Seehorn e Patrick Fabian, sia stata assolutamente fondamentale nei primi istanti successivi al malore. La loro rapida reazione ha permesso di avviare le prime fasi di soccorso, nonostante la confusione iniziale che ha caratterizzato l'ambiente del set.

Questa iniziale incomprensione da parte di alcuni ha evidenziato quanto sia difficile riconoscere un'emergenza medica quando si manifesta in modo così repentino. L'episodio ha lasciato un segno profondo nella vita e nella memoria di Bob Odenkirk, che oggi, con lucidità e gratitudine, può raccontare l'accaduto. La sua testimonianza non è solo un resoconto di un evento traumatico, ma anche un tributo all'importanza del supporto umano e della solidarietà ricevuti in un momento di estrema vulnerabilità.

Bob Odenkirk: una carriera tra commedia e dramma

Bob Odenkirk è una figura poliedrica e di spicco nel panorama dell'intrattenimento statunitense, riconosciuto non solo come attore ma anche come talentuoso sceneggiatore e produttore.

La sua fama è indissolubilmente legata al ruolo iconico di Saul Goodman, l'avvocato dai metodi discutibili che ha conquistato il pubblico prima nella serie cult ‘Breaking Bad’ e successivamente come protagonista assoluto nel suo acclamato spin-off, ‘Better Call Saul’. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Odenkirk ha collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui spiccano i due Emmy Awards, testimonianza del suo eccezionale talento e della sua versatilità artistica. Prima di affermarsi nei ruoli drammatici che lo hanno reso celebre a livello globale, ha lavorato estensivamente come autore per importanti programmi comici di successo, dimostrando una notevole capacità di spaziare tra generi diversi e di eccellere in ciascuno di essi.