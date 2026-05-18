Cabir premerà il grilletto contro Ferman nella puntata di Racconto di una notte di mercoledì 20 maggio: questo sarà solo un avvertimento per la famiglia Yilmaz, ma Ferman finirà in ospedale.

Le anticipazioni tv rivelano che Cabir intimerà alla famiglia Yilmaz di trovare subito Mahir, altrimenti Ferman pagherà con la vita per le loro mancanza. Ad avvertire Cabir dell'assenza di Mahir sarà Gulizar, madre del defunto Kemal e nonna del bambino che Sila aspetta.

Conto alla rovescia per gli Yilmaz a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che la situazione per la famiglia Yilmaz si complicherà dopo la fuga di Mahir e Canfeza dalla villa.

I due innamorati proveranno a ritagliarsi dei momenti di serenità insieme a Sureyya, ma a casa Yilmaz la tensione continuerà a crescere. Innanzitutto, Afet e Asaf non sapranno come trovare Mahir entro entro tre giorni per convincerlo a sposare Sila come aveva intimato loro Cabir. I due coniugi parleranno tra loro della questione, ma non si accorgeranno che Gulizar ascolterà la loro conversazione. La madre di Kemal, nel timore di perdere il suo unico nipote, andrà a dire tutto a Cabir, informandolo della fuga di Mahir. L'uomo non aspetterà oltre e si recherà a villa Yilmaz per far capire ad Asaf che lui non scherza affatto e se le nozze salteranno pagheranno con la vita la macchia provocata all'onore della sua famiglia.

Cabir entrerà in casa senza nessuna esitazione e premerà il grilletto contro Ferman.

Ferman nel mirino di Cabir

Nella puntata di Racconto di una notte di mercoledì 20 maggio, Cabir ferirà ad una gamba Ferman con un'arma da fuoco. L'uomo crollerà a terra spaventato e dolorante. Asaf proverà a convincere il suo consuocero a risolvere la questione parlando tra loro, ma lui non vorrà saperne. "Abbiamo già parlato" dirà Cabir che non mostrerà alcuna pietà. "Quando scadranno i tre giorni", dirà ad Asaf, "Se tuo nipote non si è fatto vivo toglierò la vita a tuo figlio". Ferman finirà in ospedale e, certo che pagherà con la sua vita la mancanza di Mahir, chiederà a sua madre di non farlo tornare a casa. La signora Afet, tuttavia, assicurerà a suo figlio che Mahir tornerà e sposerà Sila.