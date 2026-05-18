Selim tornerà da Canfeza e sarà armato nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio: "Non sono morto", dirà seminando il panico.

Le anticipazioni tv rivelano che Canfeza sarà da sola con Sureyya e tremerà di paura. Selim prenderà la sua arma e la punterà alla testa della madre di Mahir, pronto a tutto pur di riavere Canfeza con sé. Le due donne, in quel momento, saranno da sole e non potranno chiedere aiuto a nessuno.

Fuga pericolosa a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza proseguiranno la loro fuga dagli Yilmaz.

I due si sistemeranno nella casa affittata da Salih insieme alla mamma Sureyya e penseranno di essere al sicuro, ma non sarà proprio così. La situazione precipiterà nel giro di pochi minuti ed una serie di eventi metterà in serio pericolo le vite di tutti. Innanzi tutto, Selim si riprenderà dallo sparo di Rasit facendosi operare da alcuni complici e mediterà vendetta. Kursat, invece, deciso a riprendersi Canfeza, telefonerà a Mahir chiedendogli un incontro in cui gli rivelerà chi è Boris, il vero assassino di suo padre. La signora Sureyya, invece, tentata dalla necessità di riavere il suo anello, telefonerà ad Afet e le darà il suo indirizzo per farselo consegnare. Mahir correrà da Kursat senza dire nulla a Canfeza che resterà da sola in casa con Sureyya.

Selim sempre più agguerrito con Canfeza

Nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio, Mahir arriverà all'appuntamento con Kursat, ma di lui non ci sarà traccia. Il poliziotto sarà molto preoccupato e penserà che si sia trattato di una trappola per allontanarlo da casa, per questo telefonerà subito a Canfeza. In realtà, Kursat sarà rapito da Rasit che dopo aver capito le sue intenzioni lo porterà in un posto nascosto per impedirgli di rivelare la sua vera identità a Mahir. Nel frattempo, Selim raggiungerà Canfeza e sarà fuori controllo. "Non sono morto", le dirà terrorizzando lei e Sureyya. In quel momento, Mahir sarà al telefono e assisterà a tutto solo attraverso la voce di Selim che si dirà deciso a prendere Canfeza. Quest'ultima si ribellerà, ma Selim prenderà la sua arma e la punterà alla testa di Sureyya.