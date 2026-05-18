L'influencer Michelle Comi è finita sotto la lente d'ingrandimento del Codacons, l'associazione a tutela dei consumatori, che ha formalmente presentato una denuncia alla Procura di Milano. L'iniziativa mira a sollecitare indagini approfondite su diverse condotte attribuite alla content creator, la cui attività online è stata oggetto di recente attenzione mediatica. La segnalazione giunge in particolare a seguito di quanto emerso da un servizio della trasmissione televisiva 'Le Iene', che ha messo in luce alcuni episodi controversi legati alla sua figura e alla sua comunicazione digitale.

I casi controversi emersi dal servizio televisivo

Il reportage de 'Le Iene' ha portato alla luce due situazioni che hanno sollevato interrogativi significativi. Il primo caso riguarda una presunta "adozione a distanza" di un bambino senegalese. Secondo le ricostruzioni, la Comi avrebbe pubblicamente dichiarato di sostenere il minore con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Tuttavia, le verifiche avrebbero evidenziato l'assenza di un'organizzazione ufficiale coinvolta e che gli importi effettivamente versati sarebbero stati inferiori a quanto lasciato intendere pubblicamente, generando dubbi sulla trasparenza dell'iniziativa.

Il secondo episodio controverso riguarda un presunto atto di vandalismo subito dall'auto dell'influencer.

È emerso che tale evento sarebbe stato in realtà una simulazione, orchestrata da una persona vicina all'entourage della Comi. L'intento sarebbe stato quello di inscenare una ritorsione per alcune affermazioni ritenute offensive nei confronti del Sud Italia. La stessa Michelle Comi avrebbe ammesso di essere a conoscenza della messa in scena, pur avendo successivamente preso le distanze dall'accaduto.

Le azioni del Codacons e la replica dell'influencer

Le iniziative del Codacons non si limitano alla Procura di Milano. L'associazione ha infatti depositato un ulteriore esposto presso la Guardia di Finanza, richiedendo l'avvio di accertamenti approfonditi sui flussi economici connessi alle attività dell'influencer.

L'obiettivo è verificare se le condotte della Comi possano configurare ipotesi di reato, con particolare attenzione a potenziali inganni nei confronti del pubblico o all'ottenimento di vantaggi economici illeciti derivanti dalla creazione di contenuti artificiosi. Il Codacons ha ribadito l'importanza cruciale della trasparenza e correttezza nel dinamico settore dell'influencer marketing, evidenziando come la fiducia degli utenti sia un asset fondamentale, specialmente quando vengono promosse iniziative di natura benefica o solidaristica, la cui veridicità deve essere ineccepibile.

Dal canto suo, Michelle Comi ha fornito la propria versione dei fatti, respingendo alcune delle ricostruzioni più controverse.

Ha specificato di non aver mai fatto riferimento a un'adozione formale, bensì di aver fornito un aiuto concreto al bambino. Nonostante queste precisazioni, le polemiche non si sono attenuate e la vicenda continua a generare un ampio dibattito, mantenendo alta l'attenzione sia a livello mediatico che giudiziario.