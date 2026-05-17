L'avventura di Javier Martinez nella Terni Volley Academy si è conclusa qualche settimana fa, ma in città parlando ancora di lui e del ruolo che ha avuto nel gruppo. Il vicepresidente della squadra che è stata ripescata, e che quindi giocherà ancora in A3, in una tv locale ha riempito di complimenti il pallavolista che per tutta la stagione è stato un vero e proprio leader.

I complimenti per Javier

Lo scorso autunno Javier è tornato in campo dopo un lungo periodo di inattività e per molti mesi è stato il punto di riferimento numero uno della Terni Volley Academy.

La città ha accolto benissimo sia Martinez che la fidanzata Helena, che si è trasferita con lui in Umbria per stargli vicino il più possibile in quest'importante avventura professionale.

A distanza di poche settimane dall'addio del 31enne al team del quale è stato un vero e proprio leader, Francesco Biribanti (vicepresidente) ha speso bellissime parole nei suoi confronti.

"Javier è stato una scommessa vinta, forse la più bella. Lui veniva da un anno e mezzo di inattività, per il Grande Fratello, quindi con noi si è rimesso in gioco e in cambio ci ha dato una spinta in più", ha dichiarato l'uomo in questi giorni.

Che belle parole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/1Drziw2VZ0 — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) May 16, 2026

I dubbi sul futuro

Nei mesi scorsi Javier sembrava convinto di voler dire addio alla pallavolo, poi a ridosso della fine del campionato ha fatto un piccolo dietrofront.

In diverse dirette che ha fatto su TikTok, infatti, il ragazzo ha ammesso che sta riflettendo sul suo futuro, in particolare sulla possibilità di tornare a giocare magari all'inizio dell'anno prossimo.

"C'è sempre il mercato di gennaio, vediamo. Io mi sento bene e amo questo sport", ha dichiarato Martinez in live.

Conto alla rovescia per il ritorno di Helena

Restando in tema "futuro", manca sempre meno al rientro di Helena in Italia.

Come ha annunciato lei stessa sui social, dal 29 al 31 maggio la modella sarà al Vip Champion a Capri, quindi tra poco più di una settimana dovrebbe interrompere la sua lunga trasferta in America.

Prestes è partita per New York quasi venti giorni fa con l'obiettivo di ampliare le sue chance lavorative soprattutto nel campo della moda: in questo periodo, infatti, la 35enne ha fatto molti casting per progetti ancora top secret.