La serie televisiva ‘Delphi’, il primo spin-off per il piccolo schermo della celebre saga Creed, è pronta a debuttare su Amazon Prime Video. Ambientata nel ricco universo narrativo di Rocky Balboa, la produzione si focalizza su un gruppo di giovani pugili di talento che frequentano un’accademia d’élite. L’obiettivo di questi atleti è inseguire i propri sogni e raggiungere i vertici del pugilato professionistico, estendendo in modo significativo il franchise già noto per il successo dei film di Creed.

Il cast stellare di ‘Delphi’ e i ruoli chiave

Il cast principale di ‘Delphi’ vanta nomi come Benji Santiago, Juan Castrano, Demián Bichir, André Holland, Andre Royo, Sofia Black‑D’Elia e Victoria Vourkoutiotis.

Un ritorno atteso è quello di Wood Harris, che riprenderà il ruolo di Little Duke, l’allenatore già apprezzato nei tre film della saga Creed. A completare l’ensemble, in ruoli ricorrenti, troviamo Niles Fitch, Dasan Frazier, Graham Patrick Martin, Brittany Adebumola, Rene Moran, Okieriete Onaodowan e Breanna Yde. La varietà di attori, provenienti dal teatro, dal cinema e dalla televisione, promette di arricchire la narrazione, offrendo uno sguardo approfondito sulle diverse storie personali e le sfide dei giovani protagonisti.

Produzione e visione creativa dietro la serie

La direzione creativa di ‘Delphi’ è affidata a Marco Ramirez, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Anche Michael B.

Jordan, volto iconico della saga Creed, partecipa attivamente come produttore esecutivo attraverso la sua società, Outlier Society. Il team di produzione esecutiva include inoltre Elizabeth Raposo, Irwin Winkler, David Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, Philipp A. Barnett, Jennifer Johnson e José Padilha, il quale dirigerà anche l’episodio pilota. Le riprese della serie sono già iniziate a Los Angeles, e la distribuzione è prevista su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata una data di uscita ufficiale per la serie.

Un nuovo entusiasmante capitolo per l’universo di Rocky e Creed

‘Delphi’ si posiziona come uno dei progetti più attesi dagli appassionati dell’universo di Rocky e Creed, promettendo di offrire una prospettiva inedita e coinvolgente.

La serie mira a catturare l’attenzione sia dei fan storici del franchise sia di un nuovo pubblico, grazie a una narrazione che esplora le ambizioni e le difficoltà di giovani atleti in un contesto altamente competitivo e denso di emozioni. Il notevole successo dei film di Creed, che hanno generato incassi superiori ai 660 milioni di dollari a livello globale, suggerisce un forte interesse e un’ampia risonanza anche per questa nuova produzione televisiva.