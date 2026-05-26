Irama è stato ufficialmente annunciato come il nuovo quarto giudice di X Factor. L'annuncio, diffuso oggi, martedì 26 maggio, conferma l'ingresso del popolare cantautore che affiancherà un panel di esperti già composto da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La sua presenza promette di portare una nuova prospettiva e un'energia fresca al celebre talent show, arricchendo il tavolo dei giudici con la sua esperienza e il suo stile distintivo.

La giuria di X Factor al completo

Con l'integrazione di Irama, la formazione della giuria di X Factor per la prossima edizione è ora completa.

L'artista, noto per la sua versatilità che spazia con disinvoltura tra pop, urban e cantautorato, si unisce a un gruppo eterogeneo di professionisti. Francesco Gabbani, con la sua consolidata esperienza e il suo carisma, Jake La Furia, figura di spicco della scena rap, e Paola Iezzi, icona della musica pop, compongono un panel di grande spessore e diversità artistica. La conduzione del programma rimane affidata a Giorgia, garantendo continuità e professionalità sul prestigioso palco di X Factor.

Irama: successi e percorso artistico

La carriera di Irama è un esempio di costante evoluzione e successo consolidato, che lo rende una scelta di rilievo per il ruolo di giudice. Il suo percorso artistico lo ha visto protagonista per ben cinque edizioni del prestigioso Festival di Sanremo, dove ha sempre lasciato un segno distintivo, e ha anche trionfato a Sanremo Giovani, dimostrando precocemente il suo talento.

I riconoscimenti non si sono fatti attendere: l'artista vanta un impressionante palmarès di cinque dischi di platino e sei dischi d'oro, attestati che certificano l'enorme apprezzamento di pubblico e critica. La sua musica ha raggiunto numeri straordinari anche nel mondo digitale, superando i 2,5 miliardi di stream sulle principali piattaforme. Non solo registrazioni: Irama ha dimostrato la sua forza anche dal vivo, con concerti che hanno totalizzato oltre 230mila presenze, confermando unlegame profondo con i suoi fan. Un ulteriore culmine della sua ascesa è atteso per l'11 giugno, quando si esibirà sul prestigioso palco di San Siro, un traguardo significativo per ogni artista italiano.