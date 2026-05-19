Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Sahika metterà in atto un piano per separare Ender e Kaya. La donna farà drogare la rivale, organizzerà una falsa scena di tradimento e porterà Kaya a credere che la moglie lo abbia ingannato con un altro uomo.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la trappola di Sahika

Dopo aver scoperto che Yildiz sta cercando di riavvicinare Ender e Kaya (lui si è allontanato quando ha saputo che la moglie gli aveva nascosto di possedere il 10% delle azioni della holding), Sahika deciderà di intervenire immediatamente.

Yildiz parlerà con Halit e riuscirà a convincerlo a invitare Kaya a cena alla villa per tentare una riconciliazione con Ender.

La serata sembrerà inizialmente andare nel verso giusto. Kaya, pur mantenendo le distanze, inizierà lentamente ad ammorbidirsi nei confronti della moglie. Ma proprio quando i due appariranno vicini a un chiarimento, Sahika entrerà in azione.

Convincerà la domestica a versare un farmaco nel bicchiere di Ender. Poco dopo, Ender inizierà a sentirsi stanca, fino ad addormentarsi in camera.

Ender ha un amante? L'inganno di Sahika

Approfittando della situazione, Sahika costruirà una messinscena. La domestica preparerà una tavola romantica lasciata a metà, mentre in camera verranno sparsi alcuni vestiti per simulare la presenza di un amante.

Nel momento più delicato del piano, un uomo atletico uscirà dalla villa proprio mentre Kaya rientrerà a casa. L’uomo dirà di essere il personal trainer di Ender, alimentando i sospetti.

Quando Kaya salirà in camera, troverà Ender addormentata sul letto in sottoveste. Davanti a quella scena apparentemente compromettente, l’uomo resterà devastato e lascerà immediatamente la casa per trasferirsi in un hotel, senza voler ascoltare alcuna spiegazione.

Kaya tradisce Ender in hotel?

La mattina seguente, Ender si sveglierà senza ricordare quanto accaduto. Vedendo le chiamate perse del marito, proverà subito a ricontattarlo, ma scoprirà che Kaya l'ha bloccata.

Nel frattempo, Sahika non si fermerà al primo inganno e raggiungerà il fratello in albergo per monitorare la situazione.

Approfittando della temporanea assenza di Kaya, farà entrare una donna nella sua stanza d'albergo.

Quando Ender salirà per parlare con il marito, sarà proprio quella sconosciuta ad aprirle la porta indossando soltanto una camicia. La finta amante le dirà che Kaya è sotto la doccia. Ender inizierà a piangere, convinta che il marito abbia già voltato pagina.

Faccia a faccia tra Ender e Kaya in hotel

Mentre Kaya farà colazione con Sahika al bar dell’hotel, il telefono dell’uomo inizierà a suonare per ricordargli di prendere le medicine.

Tornerà in camera proprio nel momento in cui si ritroverà davanti una Ender in lacrime. Questo faccia a faccia costringerà i due sposi a un duro confronto. Per scoprire se la verità sulla trappola di Sahika verrà a galla, non resta che seguire i prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5 e in prima serata il giovedì.