Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che Sahika vivrà un incontro con Mert, l’assistente di Kerim. Tra i due scatterà una forte attrazione che li porterà a trascorrere la notte insieme, anche se Mert preferirà mantenere il massimo segreto su quanto accaduto.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika resta stregata da Mert

Sahika si recherà in un luogo particolare per motivi personali. Proprio lì si imbatterà casualmente in Mert, il fidato assistente di Kerim.

Fin dai primi istanti tra i due nascerà un gioco di sguardi. Sahika, come sempre abituata a controllare le situazioni, si mostrerà incuriosita dal fascino del ragazzo.

Spoiler Canale 5: Sahika cede al fascino del giovane Mert

L’intesa tra Sahika e Mert crescerà nel corso della serata nei prossimi episodi della soap. I due inizieranno a flirtare, lasciandosi andare a momenti di grande complicità.

La situazione prenderà presto una piega più passionale e Sahika finirà per trascorrere la notte con Mert.

Trame prossime puntate: Mert frena Sahika e impone il segreto

Dopo la notte trascorsa insieme, sarà però Mert a mettere subito in chiaro le cose. Chiederà a Sahika di mantenere il massimo riserbo sulla loro frequentazione.

L’assistente di Kerim non vorrà attirare l'attenzione né creare nuovi problemi, soprattutto considerando il carattere manipolatore di Sahika.

L'inganno di Sahika spinge Yildiz tra le braccia di Halit

Parallelamente alle vicende con Mert, Sahika porterà avanti anche uno dei suoi piani più crudeli contro Kerim. La donna manipolerà alcune registrazioni audio per far credere a Yildiz che l’uomo la stia ingannando. La ragazza, sconvolta da quanto ascolterà, finirà per perdere la fiducia in Kerim e accetterà di sposare Halit. Kerim proverà a chiarire la situazione, ma Yildiz lo accuserà. Deluso, il giovane accetterà di mostrarsi pubblicamente proprio insieme a Sahika, alimentando nuove gelosie.

Si ricorda che la soap opera Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni nel daytime pomeridiano di Canale 5 e il giovedì in prima serata. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili in diretta streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.