La guerra tra Ender e Sahika raggiunge uno dei punti più drammatici di sempre nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la soap opera in onda nel daytime di Canale 5. Secondo le anticipazioni turche, dietro il crollo del matrimonio tra Halit ed Ender ci sarà ancora una volta Sahika, pronta a manipolare ogni situazione con un piano spietato studiato nei minimi dettagli pur di distruggere la sua rivale.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il doppio gioco di Yigit e Sahika

Sahika coinvolgerà Yigit nel suo nuovo piano contro Ender. Il ragazzo si trasferirà improvvisamente nella villa di Halit senza una vera motivazione.

Davanti a Halit, Yigit si comporterà in modo provocatorio, facendogli perdere spesso la pazienza. Con Sahika, invece, mostrerà un atteggiamento quasi innocente. Questo doppio gioco creerà tensioni continue all’interno della famiglia e porterà Halit ed Ender a discutere sempre più spesso.

Ender incastrata da Sahika

Le trame di Forbidden Fruit rivelano che Ender assumerà una tata per occuparsi del piccolo Halit Can, ma proprio quella decisione si trasformerà nell’arma perfetta per colpirla.

Sahika, con la complicità di Yildiz, Yigit e Aysel, farà credere che la tata stia somministrando dei farmaci al bambino per farlo dormire e che Ender sia consapevole della situazione.

Halit resterà sconvolto davanti a quella scoperta e inizierà a vedere la moglie come una donna pericolosa.

L'inganno di Sahika distrugge Ender

Ender scoprirà il coinvolgimento di Aysel nei piani contro di lei e inizierà a litigare furiosamente con lei. Sahika coglierà l'occasione per registrare di nascosto lo scontro e modificherà l'audio, facendo sembrare che Ender stia urlando contro il piccolo Halit Can che piange.

Quando Halit ascolterà il vocale modificato, perderà fiducia nella moglie. Convinto che Ender abbia trattato male il bambino, chiederà il divorzio.

La rovina di Ender, sola e umiliata

Dopo essere stata manipolata e tradita dalle persone che aveva intorno, Ender si ritroverà sola e umiliata.

La donna capirà troppo tardi che dietro tutto c’era Sahika, determinata a distruggere ogni sua felicità pezzo dopo pezzo.