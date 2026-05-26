La vita di Yildiz subirà un crollo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo il matrimonio-trappola organizzato da Halit ed Ender, la donna perderà il lusso e la stabilità a cui era abituata. Rimasta senza tutele, per la protagonista inizierà un vero e proprio incubo che partirà con un disperato tentativo di fuga.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz scappa con Halit Can

Subito dopo il matrimonio tra Halit ed Ender, Yildiz tenterà di lasciare la villa insieme al piccolo Halit Can, alla madre Asuman e a Emir. La situazione degenererà quando le guardie di Villa Argun tenteranno di fermarla per impedirle di portare via il bambino.

Halit deciderà infine di lasciarla andare per evitare uno scandalo davanti agli invitati. Dietro quella calma apparente, però, l’uomo starà già preparando la sua vendetta legale.

Anche Emir sfrattato, Yildiz finisce in mezzo alla strada

Anche Emir verrà sfrattato dall’appartamento a causa dei debiti accumulati con l’affitto. Senza più una casa disponibile, Yildiz, Asuman ed Emir saranno costretti ad appoggiarsi temporaneamente a una conoscenza di Asuman.

Per i tre inizierà una convivenza difficile, segnata dalle ristrettezze economiche e dal peso di aver perso ogni privilegio.

Halit toglie il figlio a Yildiz

Il colpo più duro arriverà quando Halit otterrà dal tribunale un provvedimento temporaneo per la custodia di Halit Can.

Il giudice riterrà più stabile la situazione del padre, considerando che Yildiz non ha una casa fissa né una condizione economica sicura.

Yildiz perderà le forze. Sarà Asuman a impedirle di crollare, convincendo la figlia a combattere per riprendersi il bambino.

Yildiz cerca alleati contro Halit

La disperazione porterà Yildiz a prendere decisioni estreme. Sentendosi sola contro tutti, inizierà a cercare alleati inaspettati per affrontare Halit ed Ender.

Proprio questa fragilità la renderà vulnerabile ai giochi manipolatori di Sahika, pronta ad approfittare del suo momento difficile per proporle un'alleanza.

Gli episodi di Forbidden Fruit vanno in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e sono disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.