Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Sahika vorrà distruggere il matrimonio tra Halit ed Ender. Grazie anche alla complicità di Yildiz, la donna progetterà una strategia che porterà l'uomo a credere che Ender maltratti Halit Can, portandolo a perdere completamente la fiducia nella moglie, fino alla decisione di divorziare.

Sahika usa Yigit per distruggere il matrimonio di Halit ed Ender

Subito dopo le nozze tra Halit ed Ender, Sahika entrerà in azione per distruggere il loro matrimonio. Per l'ennesima volta, coinvolgerà nei suoi piani Yigit, spingendolo a trasferirsi a Villa Argun senza alcun preavviso.

Questa novità alimenterà le tensioni già esistenti tra Ender e Halit, visto che il loro matrimonio non si basa sull'amore: è una vendetta dell'uomo contro Yildiz, perché crede che la ragazza abbia una relazione con Kerim, nuovo volto che il pubblico italiano conoscerà a breve nelle puntate in onda tutti i giorni su Canale 5.

Yigit giocherà su due fronti: davanti alla madre si mostrerà impeccabile, ma alle spalle provocherà Halit, minando l’equilibrio della coppia.

Yildiz e Sahika si alleano contro Ender

La vera trappola per Ender scatterà quando assumerà una babysitter per il piccolo Halit Can (il bambino sarà con Halit perché riuscirà a ottenerne la custodia).

Per riavere il bambino, Yildiz si alleerà con Sahika.

Il piano delle due prevederà di accusare la babysitter di aver drogato il piccolo Halit Can per colpire Ender.

La trappola contro Ender: Halit crede che maltratti il figlio

Il "colpo di grazia" per Ender arriverà quando verrà diffuso un audio in cui si sentirà la donna urlare contro il piccolo Halit Can. Nulla di più falso, perché in realtà Ender, in quell'audio, starà litigando con la domestica Aysel.

Halit, però, crederà che Ender ce l'abbia realmente con il figlio e si arrabbierà.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit decide di divorziare da Ender

Convinto della colpevolezza della moglie, dopo la vicenda della droga e del litigio, Halit deciderà di divorziare da Ender e Sahika, insieme a Yildiz, potrà cantare vittoria.

Ender si ritroverà a perdere ciò che aveva conquistato e Yildiz potrà sperare di poter stare nuovamente accanto a suo figlio.