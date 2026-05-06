Settimana di fuoco per i protagonisti di Forbidden Fruit 3, la soap che continua a infiammare il pomeriggio di Canale 5 (in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 14:30, oltre che in streaming su Mediaset Infinity). Al centro dei nuovi episodi, che saranno trasmessi da lunedì 11 a domenica 17 maggio, troviamo una Yildiz sempre più determinata a riprendersi la propria vita, tra nuove sfide professionali e vendette sentimentali che lasceranno Halit senza parole.

Il piano di Sahika e lo scandalo in ufficio: Yildiz accetta di sposare Nadir

La tensione tra le protagoniste femminili raggiungerà livelli critici quando Sahika, durante un incontro fortuito in un locale, sgancerà una bomba destinata a distruggere i già precari equilibri: rivelerà a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. La reazione della bionda protagonista non si farà attendere. Accecata dall'ira, Yildiz interromperà una riunione d'affari tra l'ex marito e Nadir per compiere un gesto clamoroso: accetterà pubblicamente la proposta di matrimonio di quest'ultimo.

Mentre Nadir esulta, Ender cercherà di fargli capire che la strada verso l'altare resta in salita, dato che Yildiz sta per diventare una donna d'affari ricca e autonoma grazie a due importanti offerte per la sua attività di purea di mele.

Intanto, Ender non resterà a guardare e smaschererà Sahika di fronte a Halit, rivelandogli che è stata proprio lei a soffiare sul fuoco della gelosia dell'ex moglie.

Intrighi in villa e il crollo di Leyla: la furia di Halit

Non c'è pace nemmeno tra le mura domestiche. Kaya, dopo aver trovato il dispositivo di archiviazione di Nadir nella propria cassaforte, inizierà a nutrire forti dubbi sulla sincerità di sua moglie, sospettando che il ritrovamento sia solo l'ennesima mossa di Ender per screditare sua sorella Sahika. Nel frattempo, Halit proverà a integrare Leyla nella sua vita familiare invitandola a cena per presentarla ai figli, ma l'idillio avrà vita breve.

Il patriarca di casa Argun scoprirà infatti il torbido segreto della sua amante: Leyla ha tentato di corrompere un medico affinché dichiarasse il falso sulla sua presunta gravidanza.

La reazione di Halit sarà violenta e definitiva. Furibondo per l'inganno subito, l'imprenditore la inseguirà per cacciarla via per sempre, intimandole di non farsi mai più vedere. Con Leyla fuori dai giochi e Yildiz promessa a un altro uomo, il destino di Halit sembra farsi sempre più isolato.