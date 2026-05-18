Il cantante Lorenzo Salvetti ha trionfato nella 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi. La finale del 18 maggio 2026 ha visto il veronese aggiudicarsi il premio di 150mila euro. Emozionato, Salvetti ha dichiarato: «Sono entrato qua dentro con tante paure e tanti dubbi e non mi aspettavo di arrivare fino a qua: è stata un’esperienza unica» e ha aggiunto: «Sembra una frase fatta, ma qui dentro mi sono stupito come ogni giorno incroci qualcuno che ti saluta come se ti conoscesse da una vita».

Il percorso di Salvetti nei talent non è nuovo: nel 2024 era stato finalista a X Factor.

Entrato nella scuola di Amici a novembre 2025, ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini. Durante la semifinale, ha conquistato il Premio Spotify Singles. Nel corso del programma, ha pubblicato tre inediti: «Stupida Vita», «Prima di te e dopo» e «Dimmelo tu».

Nella fase finale, Salvetti ha superato Elena e poi il ballerino Alessio, vincitore della categoria Danza (50mila euro). Tra gli altri finalisti, Emiliano ha ricevuto il Premio della Critica (50mila euro) e il Premio Unicità Oreo (30mila euro), e Nicola. I finalisti hanno ricevuto il Premio Keep Dreaming Marlù da 7mila euro. Il Premio delle Radio è stato assegnato ad Angie.

Il percorso di Lorenzo Salvetti

Nato a Verona, Salvetti ha coltivato musica e teatro fin dall'infanzia, proseguendo gli studi in un liceo musicale.

La sua crescita artistica ad Amici, sotto la guida di Lorella Cuccarini, ha portato alla pubblicazione di tre brani inediti: «Stupida Vita», «Prima di te e dopo», «Dimmelo Tu». L'album «Stupida vita» è atteso in uscita il 22 maggio 2026.

Amici: format e premi

Amici di Maria De Filippi offre a giovani talenti una piattaforma per formazione ed esibizione. I concorrenti sono divisi in squadre, guidate da insegnanti. Oltre al premio principale per il vincitore assoluto (150mila euro), il programma distribuisce riconoscimenti speciali: il Premio della Critica, il Premio Unicità Oreo, il Premio Keep Dreaming Marlù e il Premio delle Radio, consolidando il ruolo del talent.