Adriano si sveglierà e capirà che la malattia lo ha reso cieco nelle prossime puntate de La Promessa: Martina vivrà con lui questo terribile momento.

Le anticipazioni rivelano che Adriano si ammalerà dopo aver lavorato duramente per il rifugio. La febbre non si abbasserà e Martina sarà molto preoccupata per lui. L'incubo, però, non sarà che all'inizio: al suo risveglio Adriano non riuscirà più a vedere nulla.

Cambiamenti per Martina e Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano cambiamenti radicali per Adriano e Martina nelle puntate future.

Innanzi tutto, ci sarà la partenza di Catalina che lascerà un grande vuoto in famiglia e soprattutto in Adriano. La donna sarà costretta a lasciare suo marito e i suoi figli, ma dovrà motivare la sua partenza come se fosse una sua scelta. La delusione in Adriano sarà immensa e in questo momento difficile Martina gli starà molto vicina. Tra i due nascerà una profonda amicizia che si trasformerà presto in un sentimento travolgente. La Martina vivrà un periodo di forte crisi, divisa tra la passione per Adriano e il senso di colpa nei confronti di Jacobo. Alla fine, dopo una lunga e tormentata riflessione, la ragazza sceglierà di restare con Jacobo per tutelare il benessere di tutti ed evitare uno scandalo in famiglia.

Martina si concentrerà sul suo impegno sociale alla fondazione e metterà il rifugio al centro dei suoi progetti. Quando il consiglio approverà la proposta di Martina, inizieranno i lavori al rifugio e di questo si occuperà Adriano. L'uomo lavorerà instancabilmente per recuperare quel posto e la fatica avrà un caro prezzo.

Martina e Adriano travolti da un incubo terribile

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano inizierà a sentirsi male e sarà costretto a letto. Martina avrà molto a cuore la sua salute e quando lui vorrà rimettersi al lavoro glielo vieterà categoricamente. Con il passare dei giorni, invece di stare meglio, Adriano peggiorerà in modo preoccupante e Martina non saprà cosa fare.

La ragazza andrà a trovare il marito di Catalina in piena notte e si accorgerà che sta delirando per la febbre alta. Tutto precipiterà nel giro di pochi giorni: Adriano si risveglierà e si renderà conto con terrore che la malattia lo ha reso cieco. Martina sarà disperata e chiederà subito aiuto.