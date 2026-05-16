Il futuro di Mara Venier alla conduzione di Domenica In è al centro di discussioni, con la presentatrice che ha confermato i contatti in corso con la Rai per la stagione televisiva 2026/2027. Nonostante l'apertura a una possibile riconferma, la conduttrice ha espresso la ferma necessità di ripensare e rinnovare il programma dopo ben diciassette edizioni consecutive sotto la sua guida.

I contatti con la Rai e la richiesta di rinnovamento

La stessa Mara Venier ha confermato di aver ricevuto una chiara richiesta da parte della Rai per continuare a essere il volto di Domenica In.

Sebbene la possibilità di un suo ritorno non sia stata esclusa, la conduttrice ha posto come condizione imprescindibile una profonda revisione del format. Ha infatti sottolineato l'importanza di adottare un approccio più meditato e innovativo, distaccandosi da schemi consolidati per proporre al pubblico un programma rinnovato e al passo con i tempi.

Un legame indissolubile e un percorso televisivo significativo

Il percorso di Mara Venier alla guida di Domenica In è stato lungo e particolarmente intenso, caratterizzato da ben diciassette edizioni consecutive. Questo traguardo straordinario evidenzia non solo la sua indiscussa professionalità, ma anche il legame profondo e quasi simbiotico che la conduttrice ha saputo creare con il pubblico e con il contenitore domenicale della Rai.

Nonostante in diverse occasioni abbia manifestato il desiderio di rallentare i ritmi frenetici del lavoro televisivo, la sua dedizione a Domenica In è rimasta costante, mantenendo un rapporto saldo e duraturo con la trasmissione che l'ha resa un'icona della televisione italiana.

Attualmente, non sono state rilasciate conferme ufficiali riguardo alla sua riconferma per la prossima stagione. Tuttavia, i contatti in corso tra la conduttrice e l'emittente pubblica lasciano ampiamente aperta la possibilità di un suo ritorno, a condizione che le sue richieste di un rinnovamento del format vengano accolte. La decisione finale dipenderà quindi dalla capacità di trovare un accordo su una nuova impostazione del programma che possa soddisfare le esigenze di Mara Venier e, al contempo, offrire al pubblico un'edizione fresca e stimolante di Domenica In.