Nel finale della soap turca L’erede composta da una sola stagione, i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla morte di Melek Ozdel (Aybüke Pusat), la quale prima di uscire di scena affronterà un parto pericoloso, e giocherà la sua ultima carta per non far sposare Serhat Yilmaz (lhan Şen) e Yildiz Kordağlı (Biran Damla Yılmaz).

Melek incinta, Serhat e Yildiz si sposano

Negli ultimi episodi, si assisterà al riavvicinamento tra Serhat e Yildiz, che decideranno di sposarsi di nuovo. Ancora una volta, Melek si opporrà, e tenterà di impedire a Serhat e Yildiz di essere felici insieme.

Purtroppo la giovane metterà a rischio la sua vita, mentre sarà in stato interessante. Dalle anticipazioni turche, si evince che Melek morirà, dopo aver partorito in una grotta e aver compiuto un gesto estremo.

Serhat e Yildiz invece convoleranno a nozze dopo aver superato tanti ostacoli, e a cercare di rovinare la cerimonia ci penserà Akif, dopo essere stato cacciato dalla tenuta insieme alla moglie incinta.

Serhat scopre che Hicran è sua sorella

Successivamente, Hicran perderà la vita a causa di un grave incidente, dopo essere stata investita. Prima della tragedia, Serhat scoprirà che Hicran è sua sorella. A quel punto, Serhat sarà costretto a fare una scelta estrema.

Spazio anche ad Asir, che deciderà di fare un altro erede con Nida, dopo essere caduto nella disperazione totale per la malattia terminale del figlio.

Ziyan invece porterà avanti la sua lotta contro Asir, e avvierà un piano per avere un altro figlio da un’altra donna, dopo aver divorziato da Meryem.

Riepilogo sul matrimonio religioso tra Serhat e Yildiz

Nelle puntate iniziali, Serhat è stato costretto a tornare a Urfa e a contrarre un matrimonio religioso con Yildiz per mettere fine a una faida di sangue tra due importanti famiglie. All’insaputa dei suoi familiari, l’uomo era già sposato in segreto con Melek, la donna che ama. Quest’ultima ha scoperto che suo marito ha sposato un’altra donna, e non l’ha presa affatto bene, appena ha messo piede a Urfa senza alcun preavviso. Ben presto, Melek ha conosciuto la sua vera madre Sevde, invece Yildiz ha fatto di tutto per fare breccia nel cuore del marito Serhat.