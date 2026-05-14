Ieri 13 maggio, c'è stata l'ennesima discussione al Grande Fratello Vip che ha coinvolto Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raimondo Todaro. Il giorno seguente le due concorrenti sono tornate sull'argomento e vedendo Francesca Manzini passare in cucina, l'ex europarlamentare si è scagliata contro di lei: "Sei falsa e reciti". Dal canto suo l'imitatrice ha negato le accuse.

Scintille tra Alessandra Mussolini contro Manzini

Dopo la lite di ieri 13 maggio tra Raimondo Todaro e Antonella Elia, Alessandra Mussolini ha esortato il ballerino siciliano a chiedere scusa alla showgirl.

Nonostante tutto Todaro ha ribadito di non aver gradito i giudizi di Antonella nei confronti del suo amico Renato, anche se da parte della concorrente si è trattata solo di una frase ironica.

Infastidita dall'atteggiamento di Raimondo, Alessandra ne ha parlato con Antonella e ha rinnovato le critiche al concorrente. In un secondo momento Francesca Manzini è arrivata in cucina e ha difeso a spada tratta il suo amico Todaro: "Perché devi dire che noi parliamo contro di voi? Ma che ne sapete voi di cosa parliamo. Voi attaccate in coro, fare un programma non significa attaccare le persone". In disaccordo con l'imitatrice, Mussolini ha perso le staffe: "Io non ho sbagliato. Bella noi non siamo attrici, tu sei falsa e reciti".

A quel punto Francesca ha precisato di non avere mai detto che Alessandra e Antonella sono delle attrici: "Non ho mai insinuato nulla". A seguire gli animi si sono surriscaldati con Mussolini che ha rincarato la dose: "Io non voglio più parlare con te". "Io non voglio parlarti dal primo giorno", ha invece affermato Francesca prima di abbandonare la conversazione. Antonella Elia anche è intervenuta per criticare il rapporto di Raimondo e Francesca: "Avete un comportamento sbagliato, fate comunella tutto il giorno".

Il precedente

Durante la cena, Antonella ha sostenuto che Renato si è avvicinato a Lucia da quando quest'ultima è diventata finalista.

Dal momento che anche Alessandra ha supportato il pensiero della showgirl, Raimondo Todaro è intervenuto per difendere il suo amico: "Dite cose bruttissime. Il vostro pensiero non è un bel messaggio, mi fa schifo".

Reazione che in pochi istanti ha coinvolto tutti i concorrenti del GFVip.