La serie Ted, prequel ispirato ai celebri film di Seth MacFarlane, è finalmente disponibile su Netflix Italia. Questa produzione, già lanciata negli Stati Uniti sulla piattaforma Peacock, trasporta gli spettatori nelle origini del singolare legame tra l’orsacchiotto Ted e il giovane John Bennett, con una narrazione ambientata negli anni Novanta. Il progetto, ideato dallo stesso MacFarlane – autore di successi come I Griffin e American Dad – si distingue per uno stile di comicità scorretta, diretto e senza filtri, pensato esclusivamente per un pubblico adulto, nonostante l’aspetto apparentemente tenero del protagonista.

Comicità irriverente e cast della serie

La serie si presenta come un live action che mantiene intatta la cifra stilistica irriverente del suo creatore. Seth MacFarlane, infatti, presta la voce originale all'iconico orsetto Ted, garantendo continuità con le pellicole cinematografiche. Il cast principale vede Max Burkholder nel ruolo di John Bennett, affiancato da Giorgia Whigham, Alanna Ubach e Scott Grimes. La trama si addentra nell’adolescenza di John e nella sua quotidiana convivenza con l’orso di peluche senziente, offrendo uno sguardo inedito sulle dinamiche familiari e sociali dell’epoca. Il tono della serie, fedele ai film, si caratterizza per battute taglienti e situazioni sopra le righe, confermando la maturità artistica e la visione unica di MacFarlane.

La polemica sul doppiaggio italiano

L’arrivo di Ted su Netflix ha tuttavia generato un’accesa polemica social tra i fan italiani, in particolare a causa della scelta di sostituire la storica voce di Mino Caprio, che aveva doppiato Ted nei film, con quella di Alessandro Quarta. Lo stesso Caprio ha espresso pubblicamente la sua profonda delusione, rivelando di non essere stato coinvolto nella nuova edizione e di aver scoperto il cambiamento solo a ridosso della distribuzione. Questa decisione ha scatenato numerose reazioni negative sui social media, dove molti spettatori hanno evidenziato come la voce di Caprio fosse considerata parte integrante e imprescindibile del carisma e dell’identità del personaggio.

Al momento, né Netflix né lo studio di doppiaggio hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda, lasciando i fan in attesa di chiarimenti.

Seth MacFarlane: il creatore di Ted

Seth MacFarlane è un poliedrico autore, attore e produttore statunitense, universalmente riconosciuto per aver ideato e dato vita a serie animate di culto come I Griffin e American Dad. La sua carriera è contraddistinta da uno stile satirico e provocatorio, che gli ha permesso di conquistare un vasto pubblico internazionale sia nel panorama televisivo che cinematografico, affermandosi come una delle figure più influenti della comicità contemporanea.