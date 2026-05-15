Elena Santarelli è tornata al centro del dibattito sui social network, replicando alle critiche seguite alle sue dichiarazioni su Chiara Ferragni. L'intervista a 'Belve', il noto programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, aveva visto la showgirl esprimere un giudizio incisivo sulla gestione del cosiddetto pandoro-gate. Santarelli aveva manifestato profonda delusione per il comportamento dell'imprenditrice digitale e del suo entourage, sostenendo che le scuse presentate non l'avevano affatto convinta. A suo avviso, con la vasta visibilità e l'influenza di cui gode, Ferragni avrebbe potuto e dovuto impegnarsi molto di più a favore della ricerca medica e delle iniziative di beneficenza.

Le reazioni online e la ferma replica di Santarelli

Le parole schiette di Elena Santarelli hanno inevitabilmente generato un'ampia gamma di reazioni online, dividendo il pubblico dei social. Molti utenti hanno condiviso e appoggiato il suo punto di vista, riconoscendo la validità delle sue argomentazioni, mentre altri l'hanno accusata di essere eccessivamente severa nei confronti dell'influencer. In particolare, una follower ha etichettato la showgirl come “invidiosa” di Chiara Ferragni, un'accusa che ha provocato una risposta diretta e decisa da parte di Santarelli. Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, la conduttrice ha replicato con un tono marcatamente sarcastico, affermando di essere “proprio invidiosa” della signora Ferragni.

Tuttavia, ha immediatamente chiarito il vero significato della sua “invidia”, specificando che ciò che realmente desidera non è la fama o la ricchezza, ma piuttosto il fatto di non aver mai dovuto affrontare la straziante sofferenza di vedere il proprio figlio sottoposto a un delicato intervento chirurgico o a cicli estenuanti di trattamenti come la radioterapia. Questa precisazione ha evidenziato la profondità del suo coinvolgimento personale nella questione.

Il chiarimento sul suo punto di vista e l'appello alla trasparenza

Elena Santarelli ha sentito la necessità di chiarire ulteriormente il senso profondo delle sue dichiarazioni, spiegando che la sua rabbia e la sua posizione intransigente nascono dall'importanza cruciale che attribuisce alla ricerca scientifica e alla trasparenza assoluta nelle raccolte fondi.

Ha richiamato alla memoria la sua personale e dolorosa esperienza vissuta con il figlio Giacomo, al quale, nel 2017, era stato diagnosticato un tumore cerebrale maligno. Questa vicenda ha profondamente segnato il suo percorso di vita e ha plasmato il suo punto di vista sull'etica delle iniziative benefiche. Santarelli ha inoltre voluto precisare di non aver mai affrontato pubblicamente la “questione Ferragni” prima della sua ospitata a 'Belve', sottolineando di aver semplicemente risposto a una domanda specifica posta durante l'intervista televisiva. Ha concluso il suo intervento ribadendo con fermezza di non temere le critiche e di voler continuare a sostenere con convinzione la ricerca e la massima trasparenza in tutte le iniziative a scopo benefico, riaffermando la sua integrità e il suo impegno.