Elettra Lamborghini ha commentato pubblicamente il suo cambiamento fisico, che ha suscitato ampio dibattito sui social. La cantante, attualmente impegnata nella conduzione della telecronaca dell’Eurovision Song Contest 2026, ha chiarito che la trasformazione è dovuta a una dieta seguita durante l’Elettraton Tour per prepararsi ai concerti. Lamborghini ha ammesso un risultato più evidente del previsto, dichiarando: “forse ho esagerato”.

Il dimagrimento durante il tour: "Forse ho esagerato"

Durante l'Elettraton Tour, Elettra Lamborghini ha adottato un regime alimentare controllato per le esibizioni.

Il dimagrimento è stato accentuato dal dispendio energetico sul palco. La perdita di peso non è stata drastica, quantificata in circa quattro chili. Il suo aspetto più asciutto e scolpito ha attirato numerosi commenti, specie sul suo lato B, da sempre un tratto distintivo.

Ironia e smentite: la risposta alle critiche sui social

Le reazioni sui social media al nuovo aspetto di Elettra Lamborghini sono state immediate e critiche. La cantante ha risposto con ironia a chi la criticava per il fisico, affermando: “l’unica cosa che ho piatta è la pancia”. Già in passato, aveva replicato con fermezza alle critiche sulla sua forma fisica, sottolineando l’impegno costante nell’allenamento. Ha respinto le insinuazioni di liposuzione, evidenziando l’assenza di cicatrici compatibili.

Un rapporto trasparente con il proprio corpo

Elettra Lamborghini ha sempre mantenuto un rapporto trasparente con il proprio corpo e la sua immagine pubblica. Ha affrontato le critiche con autoironia e determinazione, ribadendo la distanza tra percezione esterna e identità personale. Il suo approccio diretto e la capacità di rispondere con leggerezza alle provocazioni hanno rafforzato il legame con il pubblico, consolidando la sua figura tra le più discusse e seguite nel panorama musicale italiano.