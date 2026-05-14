La quinta stagione di ‘The Boys’ si avvia verso il suo attesissimo finale, ma la settima puntata, l'episodio 5x07, ha generato notevoli perplessità tra gli appassionati. Quella che era stata acclamata come una serie rivoluzionaria nel panorama supereroistico, sembra ora mostrare evidenti segni di affaticamento narrativo. La tensione fatica a mantenersi costante e gli sviluppi per i protagonisti appaiono insufficienti, deludendo le aspettative create nel corso delle stagioni precedenti. L'episodio pre-finale della serie Prime Video è stato particolarmente criticato per la sua percepita mancanza di evoluzione narrativa, un aspetto che ne ha minato l'impatto a un passo dalla conclusione.

L'episodio 5x07: uno stallo narrativo

L'episodio 5x07 è stato percepito come un momento di stallo significativo all'interno della trama complessiva, assumendo più le sembianze di un filler che di un vero e proprio antefatto cruciale per il gran finale. I personaggi principali, tra cui Butcher, Hughie, Starlight e Latte Materno, sembrano essere rimasti intrappolati nelle rispettive storyline, senza mostrare una reale o significativa evoluzione. La tanto attesa svolta narrativa di Butcher, le cui premesse erano state poste con forza alla fine della quarta stagione, non ha trovato un adeguato sviluppo, relegando il personaggio interpretato da Karl Urban a un ruolo più marginale rispetto alle aspettative iniziali.

Analogamente, figure come Soldatino e Sage sono state messe in secondo piano o la loro importanza è stata ridimensionata, mentre la minaccia incombente di Patriota ha perso parte della sua incisività e del suo impatto.

La struttura narrativa della quinta stagione sotto esame

La quinta stagione di ‘The Boys’ è stata oggetto di critiche per una scrittura considerata dispersiva, con l'inserimento di numerosi episodi e momenti che sono stati percepiti come riempitivi. Questo approccio ha contribuito ad appiattire le dinamiche tra i personaggi, impedendo una progressione fluida. La battaglia risolutiva contro Patriota, che avrebbe dovuto costituire il fulcro emotivo e narrativo della stagione, si sta delineando con una lentezza eccessiva e una scarsa incisività, generando un senso di attesa prolungata senza un adeguato mordente.

L'episodio 5x07 si presenta come un chiaro riflesso di queste criticità, risultando poco coinvolgente e privo di quei colpi di scena che in passato avevano elevato la serie a un punto di riferimento nel suo genere. Sebbene gli ultimi minuti della puntata abbiano offerto un parziale sollievo in termini di ritmo e tensione, non sono stati sufficienti a compensare una generale piattezza narrativa e una percepibile mancanza di originalità che una produzione di questo calibro non avrebbe dovuto mostrare.

Nelle sue stagioni iniziali, ‘The Boys’ aveva dimostrato una notevole capacità di sorprendere il pubblico, offrendo una lettura innovativa e irriverente del mondo dei supereroi. Tuttavia, la stagione attuale sembra risentire del peso delle elevate aspettative e della lunga serializzazione, faticando a mantenere lo stesso livello di freschezza e impatto.

Con il finale ormai imminente, l'attenzione si concentra sulla capacità della serie di recuperare il suo slancio originale e di fornire una conclusione che sia realmente all'altezza delle sue ambiziose premesse e del suo potenziale inespresso.