Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 15 maggio 2026 raccontano che Marina prenderà una decisione destinata a cambiare diversi equilibri all’interno della famiglia Ferri. La donna, sempre più preoccupata dalla vicinanza tra Roberto e Greta, deciderà infatti di allearsi con Mori nel tentativo di estromettere definitivamente la Fournier dalla loro vita.

Nel frattempo continueranno le tensioni tra Cristina e sua madre Greta, mentre Guido e Mariella aspetteranno con apprensione l’esito del primo incontro tra Bice e Sergio. Anche Rosa vivrà un momento di riflessione personale grazie a un regalo ricevuto da Pino.

Marina pronta a tutto pur di fermare Greta

Nel nuovo episodio di Un Posto al Sole, Marina si renderà conto di non riuscire più a tollerare il rapporto sempre più ambiguo tra Roberto e Greta. L’atteggiamento di Ferri nei confronti della sua ex moglie finirà infatti per alimentare dubbi e paure nella Giordano.

Convinta che Greta possa rappresentare una minaccia per la stabilità della sua famiglia, Marina sceglierà di muoversi in segreto e di trovare un’intesa con Mori. L’obiettivo sarà quello di allontanare la Fournier dalla vita di Roberto prima che la situazione possa degenerare.

La donna penserà di agire per proteggere il suo matrimonio, costruito con grande fatica nel corso degli anni. Tuttavia, se Roberto dovesse venire a conoscenza dell’accordo stretto alle sue spalle, le conseguenze potrebbero essere molto pesanti.

Ansia per Bice e Sergio

Spazio anche alle vicende di Guido e Mariella, che continueranno a interessarsi alla situazione tra Bice e Sergio. I due cercheranno infatti di aiutare gli amici a ritrovare un dialogo sereno dopo la difficile separazione.

Dopo averli convinti a trascorrere del tempo insieme, Guido e Mariella resteranno in attesa di capire se questo primo riavvicinamento porterà risultati positivi oppure nuovi contrasti.

Rosa riflette sul rapporto con Damiano

Le anticipazioni della soap di Rai 3 rivelano inoltre che Rosa inizierà a guardare con occhi diversi la sua relazione con Damiano. La donna, colpita dalla lettura del libro che Pino le ha regalato, comincerà infatti a interrogarsi sul proprio futuro sentimentale.

Nonostante le difficoltà legate ai problemi familiari e alle tensioni provocate da Grillo nei confronti di Damiano, Rosa proverà a concentrarsi sulla propria serenità e sul desiderio di dare maggiore stabilità alla sua vita.