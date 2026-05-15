Nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 maggio 2026 su Rai 3, l’attenzione sarà concentrata soprattutto su Anna, che verrà ricoverata d’urgenza dopo un malore. Alberto, preoccupato per la ragazza, correrà a casa sua per soccorrerla e la accompagnerà in ospedale, rischiando però di far venire allo scoperto la loro relazione segreta.

Parallelamente Marina continuerà a muoversi nell’ombra per allontanare Greta dalla vita di Roberto. La donna porterà avanti un accordo con Mori senza informare il marito, con possibili conseguenze sugli equilibri familiari.

Le trame di lunedì 18 e martedì 19 maggio

Marina sarà determinata a separare Greta da Roberto e continuerà a organizzare il suo piano in gran segreto. Cristina, invece, apparirà sempre più coinvolta da Leo e finirà per prendere decisioni rischiose pur di conquistare la sua attenzione.

Nel frattempo il clima tra Raffaele e Ornella resterà piuttosto freddo, mentre la vicinanza tra Ornella e Vanni sembrerà aumentare giorno dopo giorno. Spazio anche a Mariella, che proverà a far riflettere Bice sul rapporto con Sergio.

Nella puntata di martedì Cristina continuerà a subire il fascino e l’influenza di Leo, mentre Greta tenterà di convincere Roberto a recuperare il rapporto con la figlia. Marina, però, non avrà intenzione di fermarsi e proseguirà il suo piano contro la Fournier.

Alberto salva Anna nelle puntate di giovedì

Le anticipazioni della soap rivelano che Alberto non riuscirà a smettere di pensare ad Anna e proverà ancora a contattarla. Intanto Roberto, ignaro dell’intesa tra Marina e Mori, chiederà a Michele di lavorare a una trasmissione simile a quella proposta dalla radio concorrente.

La situazione precipiterà giovedì 21 maggio, quando Alberto capirà che Anna è in grave difficoltà. L’uomo correrà immediatamente da lei e la trasporterà in ospedale, dove la ragazza verrà ricoverata. L’emergenza potrebbe però mettere nei guai entrambi e portare alla luce la loro storia nascosta.

Negli stessi episodi Serena deciderà di contattare Monica per avere chiarimenti sul passato con Maurizio, mentre Rosa ritroverà Pino e tra i due riaffiorerà una certa sintonia.

Il finale della settimana

Nell’episodio di venerdì Alberto sarà sempre più coinvolto nel complicato rapporto con Anna. Rossella, invece, dovrà affrontare un delicato dilemma morale.

Serena si sfogherà con Filippo dopo il confronto con la madre e manifesterà tutta la sua preoccupazione per Manuela. Damiano e Manuel organizzeranno invece un piccolo inganno ai danni di Rosa, ma alcuni imprevisti rischieranno di mandare tutto all’aria.