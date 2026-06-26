Stefano Coletta emerge come il principale candidato per la prestigiosa conduzione di ‘Chi l’ha visto?’, lo storico programma di Rai3. La Rai avrebbe individuato nel dirigente, attualmente alla guida della Direzione Coordinamento Generi, la figura ideale per raccogliere la complessa eredità di Federica Sciarelli, che si appresta a lasciare il timone dopo ben ventidue anni. Questa notizia conferisce al nome di Coletta i contorni di una scelta quasi definitiva, ponendo fine al “toto-nomi” e alle numerose ipotesi che si sono rincorse negli ultimi giorni per la successione.

Il profondo legame di Coletta con il programma

La candidatura di Stefano Coletta non rappresenta una scelta casuale, bensì affonda le sue radici nella storia stessa di ‘Chi l’ha visto?’. Il dirigente, infatti, ha già avuto un ruolo chiave nello sviluppo e nell’innovazione del format. Nel 2008, in qualità di responsabile del “nucleo produttivo di programmi di servizio sociale”, Coletta ha contribuito direttamente a plasmare l’identità della trasmissione. Questo legame profondo e la sua comprovata conoscenza delle dinamiche interne del programma sono stati considerati elementi determinanti nella decisione della Rai, che punta così su una figura interna e una profonda conoscitrice della missione del servizio pubblico.

La strategia editoriale e le ipotesi superate

Con la probabile nomina di Stefano Coletta, le altre ipotesi circolate per la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ sembrano definitivamente tramontare. Tra i nomi considerati vi erano quelli di Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti, Serena Bortone, Massimo Giletti e Pino Rinaldi. La decisione della Rai si configura, dunque, come una precisa strategia editoriale: affidare uno dei programmi più identificativi del servizio pubblico a una personalità che ne possiede una conoscenza approfondita, sia in termini storici che di obiettivi. La sfida che attende Coletta sarà quella di raccogliere la pesantissima eredità di Federica Sciarelli, un volto amatissimo dal pubblico e divenuto un vero e proprio simbolo della trasmissione per oltre due decenni.

Il profilo professionale di Stefano Coletta

Stefano Coletta è un dirigente televisivo di spicco con una lunga e consolidata esperienza all’interno della Rai. Attualmente ricopre l’importante ruolo di direttore della Direzione Coordinamento Generi. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto posizioni di grande responsabilità, tra cui quella di direttore di Rai3 e, successivamente, di direttore dell’Intrattenimento Prime Time, supervisionando numerosi eventi televisivi di rilievo. La sua familiarità con ‘Chi l’ha visto?’ e con la sua storica conduttrice, Federica Sciarelli, è ulteriormente rafforzata dal fatto che in passato ha ricoperto anche il ruolo di capostruttura della trasmissione, dimostrando una conoscenza a 360 gradi del programma e delle sue peculiarità.