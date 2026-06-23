Nella puntata di Far Away in onda venerdì 26 giugno su Canale 5, casa Albora si farà di nuovo scenario di inquietanti rivelazioni.

L'intrigante Sadakat affronterà Alya e ammetterà di essere stata lei a spararle. Alya (la protagonista della soap, interpretata da Simen Unsal), pur sconvolta, non si lascerà prendere dallo sconforto. A ferirla è altro: la posizione di Cihan (interpretato da Ozan Akbab). L'uomo di cui iniziava a fidarsi conosceva dunque la verità, ma ha scelto di coprire sua madre...

Lo scontro tra i due sarà inevitabile. A interrompere il drammatico confronto giungerà però la polizia.

Le forze dell'ordine, allertate da una segnalazione, cercheranno Sadakat Albora, accusata di aver attentato alla vita di Alya.

Durante l'interrogatorio, quest'ultima mentirà agli inquirenti, spiegando di essersi sparata da sola e scagionando così la suocera. Cihan, intanto, pretenderà di capire chi sia la spia: verrà così a galla il nome di Sahin.

Cihan pretende la verità: anticipazioni di Far Away del 26 giugno

Accompagnato da Kaya e Nare, Cihan raggiungerà Sahin per un durissimo confronto. Sahin, sentendosi alle strette, ammetterà di aver parlato con la polizia, ma punterà di nuovo il dito contro Sadakat: sarebbe lei la vera responsabile di tutto, rea di aver manipolato e raggirato il padre per anni e anni.

Cihan non vorrà credere alle parole del fratello, ma un chiarimento definitivo con Sadakat apparirà ormai inevitabile. Così, l'intera famiglia si ritroverà a casa di Fidan, dove la matriarca si è rifugiata. Di fronte all'insistenza dei presenti, Sadakat rivelerà finalmente alcuni particolari sui suoi piani oscuri, citando i legami con Ecmel.

Subito dopo, Cihan discuterà di nuovo con la cognata per capire il motivo della sua falsa testimonianza. Alya scoprirà le sue carte, chiamando in causa il bene di suo figlio: lo ha fatto solo per proteggerlo dalle faide familiari e continuare a essere presente nella sua vita. Ecco perché la giovane donna ha già deciso di rinunciare alla propria libertà, accettando il matrimonio combinato con Cihan.

Per l'uomo, tali parole risulteranno sconvolgenti.

Riassunto delle puntate precedenti

Far Away, in onda in day-time su Canale 4 dal 3 giugno, racconta la storia di Alya, giovane vedova con un figlio da proteggere, appena tornata in Anatolia. Qui la protagonista si è subito dovuta scontrare con le prepotenze del clan degli Albora, la famiglia di suo marito.

La ragazza si è dovuta difendere soprattutto da Sadakat, la suocera. Sedakat si è infatti mossa per strapparle il bambino. Per evitare di perdere suo figlio e continuare a proteggerlo, Alya è dovuta quindi adattare al contatto con gli Albora. Subendo violenze psicologiche, umiliazioni e prevaricazioni. A un certo punto, qualcuno ha provato però a farla fuori.

Cihan, uomo forte della famiglia, diviso tra il dovere verso il clan e un senso di giustizia interiore, ha scoperto quasi subito la verità sull'identità dell'aggressore. Per evitare uno scandalo in famiglia, ha però deciso di tacere, cercando di curare Alya e di garantirle protezione. Il contatto fra i due ha fatto sorgere la concreta l'ipotesi di un matrimonio combinato tra Cihan e la stessa Alya.