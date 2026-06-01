La Promessa continua la sua scalata nei palinsesti Mediaset. La celebre soap spagnola si conferma uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico italiano e, proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi, si prepara a conquistare ancora più spazio su Rete 4.

La decisione dell'azienda televisiva rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti della serie, che ha saputo costruire una fanbase sempre più fedele dopo il trasferimento dalla programmazione di Canale 5 alla fascia preserale della quarta rete Mediaset.

Cambio programmazione per La Promessa: arriva anche la prima serata

La grande novità riguarda l'arrivo de La Promessa in prima serata su Rete 4. A partire dalle prossime settimane, la soap sarà protagonista anche del sabato sera, ampliando così la propria presenza all'interno del palinsesto.

Una scelta che conferma quanto il pubblico stia premiando le vicende ambientate nella tenuta dei marchesi de Luján. Mediaset ha infatti deciso di investire ulteriormente sul titolo spagnolo, trasformandolo in uno dei punti di riferimento della programmazione della rete.

L'appuntamento quotidiano nel preserale resterà invariato, consentendo agli spettatori di continuare a seguire le avvincenti storie dei protagonisti sette giorni su sette.

Gli ascolti premiano la soap spagnola

Dietro questa importante promozione ci sarebbero soprattutto gli eccellenti dati Auditel registrati negli ultimi mesi. Dopo il passaggio su Rete 4, La Promessa ha mostrato una crescita costante negli ascolti, riuscendo a diventare un traino importante per la rete nella fascia che precede il prime time.

La soap è riuscita a intercettare non soltanto il pubblico tradizionale delle telenovelas, ma anche una fascia di spettatori più ampia, attratta dalle numerose storyline ricche di misteri, intrighi familiari e colpi di scena.

Proprio questa capacità di fidelizzare il pubblico avrebbe convinto Mediaset a concedere maggiore visibilità alla serie.

Rete 4 punta sempre di più sulle soap internazionali

Negli ultimi anni le soap straniere hanno assunto un ruolo centrale nella strategia editoriale di Mediaset. Produzioni provenienti dalla Spagna e dalla Turchia hanno spesso garantito ottimi risultati sia nel daytime sia nelle fasce serali.

In questo contesto, La Promessa rappresenta uno dei successi più importanti degli ultimi anni. La serie è riuscita a distinguersi grazie a una narrazione coinvolgente, a personaggi ben costruiti e a trame capaci di mantenere alta l'attenzione del pubblico puntata dopo puntata.

L'estensione alla prima serata viene quindi vista come una naturale evoluzione di un percorso iniziato con il trasferimento della soap su Rete 4.

Cosa cambia nei palinsesti Mediaset

L'arrivo de La Promessa nel sabato sera comporta alcune modifiche all'interno della programmazione estiva delle reti Mediaset. L'azienda starebbe infatti riorganizzando diversi spazi dedicati alle fiction e alle soap opera, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti che stanno ottenendo le migliori performance in termini di ascolti.

La strategia punta a rafforzare ulteriormente il legame con gli spettatori appassionati del genere, offrendo appuntamenti sempre più frequenti e contenuti speciali dedicati alle serie più seguite.

Il futuro della soap su Rete 4

Molto dipenderà dai risultati che la soap riuscirà a ottenere anche nella nuova collocazione serale. Se gli ascolti dovessero confermare il trend positivo registrato nel preserale, Mediaset potrebbe valutare ulteriori ampliamenti dello spazio dedicato alla serie.

Per il momento, però, il messaggio appare chiaro: La Promessa è diventata una delle colonne portanti di Rete 4 e la rete sembra intenzionata a puntare con decisione sul fenomeno televisivo che continua a conquistare milioni di telespettatori.

La promozione in prima serata rappresenta infatti un importante riconoscimento per una soap che, stagione dopo stagione, è riuscita a imporsi come uno degli appuntamenti più seguiti e discussi del panorama televisivo italiano.