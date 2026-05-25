Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 dall’1 al 7 giugno 2026, dopo aver recuperato ogni suo bene, Halit Argun (Talat Bulut) chiederà la mano dell’ex moglie Yildiz Yilmaz (Eda Ece), nel corso di una festa che si terrà nella sua nuova tenuta.

Halit deciso a riconquistare Yildiz, Zehra viene rapita da dei finti poliziotti

Halit cercherà di riconquistare Yildiz, servendosi della complicità dell’ex suocera Asuman. In particolare, l’imprenditore inviterà l’ex moglie al ricevimento della sua nuova villa, e nel corso della serata, oltre a regalarle una collana, le farà una proposta di matrimonio.

Tuttavia, l’evento verrà rovinato, poiché dei finti poliziotti rapiranno Zehra, fingendo di averla arrestata.

Appena Zehra sarà messa in salvo da Kerim, Ender accuserà la cognata Sahika di essere stata coinvolta con il finto arresto della ragazza.

Sahika scatena la furia di Kaya e cade in una trappola di Ender

Intanto, Sahika farà andare su tutte le furie suo fratello Kaya, rivelandogli di aver ceduto il 10% delle quote della Holding Argun a Ender.

Spazio anche a Mert, che consiglierà a Kerim di concentrarsi sul loro piano, ovvero quello di far fallire l’azienda di Halit. Yildiz invece, organizzerà una festa per il compleanno di Caner, così Ender coglierà l’occasione per vendicarsi di Sahika, facendole credere che Kerim compie gli anni lo stesso giorno per metterla in imbarazzo.

Sahika infatti, cadrà nella trappola di Ender, dato che non perderà tempo per preparare una festa a sorpresa per Kerim.

Riepilogo sul primo incontro tra Yildiz e Kerim

Di recente, dopo che Halit ha accettato di diventare partner di Sahika della Holding Argun, Yildiz ha fatto la conoscenza di Kerim, un amico del signor Bulent. Tra Yildiz e Kerim è nata subito una forte antipatia, visto che si sono scontrati. In seguito, quest’ultimo si è rivelato essere il nuovo direttore della Holding Argun assunto da Sahika, la quale intanto, ha portato avanti uno dei suoi piani contro la cognata Ender. Zehra invece, dopo essere stata licenziata, si è ubriacata in preda alla disperazione, e ha finito per trascurare il piccolo Halitcan.