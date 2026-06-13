Lo speciale televisivo “Mediaset siamo Noi” andrà in onda su Canale 5 sabato 13 giugno 2026 alle ore 15.45, un appuntamento interamente dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi a tre anni dalla sua scomparsa. L'evento, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi, ha riunito oltre duemila collaboratori del gruppo presso il Campus di Cologno Monzese, trasformandosi in una vera e propria festa-ricordo. La trasmissione ripercorre i momenti più significativi di una serata concepita per celebrare la storia, i valori e le persone che hanno contribuito e continuano a contribuire alla crescita di Mediaset.

Una Celebrazione tra Ricordo e Prospettive Future

La serata commemorativa si è aperta con l'intervento di Gerry Scotti, volto storico e amato delle reti Mediaset, che ha avuto il compito di introdurre Pier Silvio Berlusconi. Il presidente e amministratore delegato di MFE‑MediaForEurope ha voluto enfatizzare il significato profondo di questo incontro: non una semplice commemorazione, ma una vera e propria festa per Silvio Berlusconi e per l'intera azienda. L'evento ha rappresentato un'occasione cruciale per rafforzare il legame indissolubile tra il passato glorioso e il futuro promettente del gruppo, valorizzando l'eredità umana e professionale lasciata dal fondatore, un pilastro fondamentale per la cultura aziendale.

Musica, Emozioni e Volti Noto sul Palco

Durante la celebrazione, grande spazio è stato dedicato alla musica, con un coinvolgente mini-concerto dei Pooh, che hanno eseguito alcuni dei loro brani più celebri, contribuendo a creare un'atmosfera di condivisione e nostalgia. La presenza di numerosi personaggi noti del mondo dello spettacolo ha arricchito ulteriormente la serata, rendendola ancora più partecipata ed emozionante per tutti i presenti. Lo speciale televisivo offrirà agli spettatori le immagini più suggestive e i momenti più toccanti dell'evento, mettendo in luce il ruolo centrale e insostituibile delle persone che, con il loro impegno quotidiano, lavorano per il successo e lo sviluppo del gruppo Mediaset.

Dettagli sulla Programmazione Televisiva

Per coloro che desiderano rivivere o scoprire i momenti salienti di “Mediaset siamo Noi”, oltre alla prima messa in onda prevista per sabato 13 giugno 2026 alle ore 15.45 su Canale 5, lo speciale sarà riproposto anche in seconda serata. La replica andrà in onda sempre sulla stessa rete, subito dopo la trasmissione di “Ciao Darwin”. Questo doppio appuntamento televisivo si configura come un'importante opportunità per condividere con un pubblico più ampio il ricordo di Silvio Berlusconi e per ripercorrere il percorso evolutivo di Mediaset, proiettandosi con fiducia verso le sfide e le opportunità del futuro.