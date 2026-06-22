Nell'ultimo periodo sul web si è parlato molto delle interviste nelle quali Giorgio Manetti ha proposto a Gemma Galgani di incontrarsi per caffè, e anche un cavaliere di Uomini e donne ha voluto dire la sua sull'argomento. Nel corso di una chiacchierata che ha fatto con Lorenzo Pugnaloni, infatti, Mario Lenti ha punzecchiato il "Gabbiano" chiedendosi se starebbe usando la dama solo per assicurarsi un posto nel cast della prossima edizione del dating-show.

Il pensiero di Mario

Circa un mese fa Giorgio ha sorpreso tutti invitando Gemma a prendere un caffè lontano dai riflettori, un modo come un altro per provare a recuperare il loro rapporto dopo anni di gelo.

Se la dama di Uomini e donne non ha risposto pubblicamente a questa proposta, Mario ha scelto di commentarla con parole piuttosto pungenti.

"Dopo tutte le guerre che hanno avuto, non so cosa pensare. Forse lui la usa per rientrare nella nuova edizione a settembre? Potrebbe essere un escamotage, una strategia da parte di lui. Lei, invece, è imprevedibile. Non mi stupirei di nulla", ha dichiarato l'imprenditore pugliese in una recente intervista.

Il silenzio della dama di Uomini e donne

Per settimane si è vociferato del possibile ritorno di Giorgio a Uomini e donne, ma l'unica che non si è mai esposta sull'argomento è proprio la sua storica ex.

Gemma, infatti, non ha commentato le dichiarazioni di Manetti né in studio né sui social, come se non volesse dare troppa importanza ad una persona che fa parte del suo passato.

Galgani ha concluso l'ultima edizione da single, quindi quasi sicuramente a settembre sarà regolarmente seduta nel parterre e per lei sarebbe il 17° anno consecutivo, un vero e proprio record che sarà difficile da battere.

Il dubbi sul futuro nel parterre

Se la presenza di Gemma nel cast della prossima edizione di Uomini e donne è quasi scontata, quella di Mario è ancora incerta.

Interpellato sul suo futuro nel dating-show, infatti, il cavaliere ha detto: "Vediamo cosa succederà durante l'estate. In questi mesi rifletterò e deciderò cosa fare".

Stando a queste recenti dichiarazioni, dunque, l'imprenditore pugliese non sa ancora se a settembre riprenderà posto nel parterre oppure no.