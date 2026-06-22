Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap turca nota anche come Yasak Elma), Sahika si recherà a casa di Yildiz e le farà una proposta che la sorprenderà. Nonostante i numerosi contrasti del passato, le due donne stringeranno un'inaspettata alleanza in cui i rispettivi interessi personali finiranno per convergere.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika si presenta a casa di Yildiz
Yildiz trascorrerà del tempo con la madre Asuman e con Rukiye, cercando di allontanare almeno per qualche ora le preoccupazioni degli ultimi giorni - dal matrimonio saltato con Halit, fino alla perdita dell'affidamento di Halit Can.
Proprio in quel momento, però, riceverà una visita inaspettata. Sarà Sahika a presentarsi a sorpresa a casa sua per parlarle di una questione importante.
La presenza della donna lascerà Yildiz interdetta soprattutto alla luce delle tensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto negli ultimi mesi.
Il dolore di Yildiz per Halit Can
Durante il confronto, Yildiz chiarirà immediatamente quale sia la sua priorità.
Spiegherà di essere disposta a fare qualsiasi sacrificio pur di ottenere l'affidamento di Halit Can e garantire al bambino un futuro sereno.
"Il mio obiettivo è ottenere l'affidamento di mio figlio", affermerà con decisione.
Queste parole dimostreranno quanto la questione sia diventata centrale nella sua vita.
Sahika propone un patto segreto a Yildiz
Ascoltando lo sfogo di Yildiz, Sahika le proporrà un accordo.
Ammetterà di avere motivazioni completamente diverse dalle sue, ma riterrà che una collaborazione possa essere vantaggiosa per entrambe.
"Per te ottenere l'affidamento di tuo figlio è importante. Per me lo è la vendetta", le dirà senza nascondere i propri intenti.
Nonostante le profonde differenze, Yildiz capirà che l'aiuto di Sahika potrebbe rivelarsi prezioso.
Yildiz accetta il patto con Sahika
Determinata a non perdere Halit Can, Yildiz accetterà di valutare la proposta: "Per mio figlio sono pronta a fare qualsiasi cosa".
Sahika sancirà ufficialmente la loro collaborazione con un sorriso glaciale: "Allora possiamo dire che sta nascendo una nuova alleanza".