Non c'è pace per una delle coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne. Tramite una storia Instagram, infatti, Cinzia Paolini ha lasciato intendere che il suo rapporto con Marco Troiani starebbe attraversando un periodo difficile a causa di "parole maledette" che lei non riuscirebbe a dimenticare.

Lo sfogo della dama di Uomini e donne

Solo pochi giorni fa Cinzia e Marco hanno postato la prima foto di coppia sui social, un selfie che sembrava la conferma definitiva alle voci che circolavano dalla fine dell'ultima stagione di Uomini e donne.

Qualche ora fa, però, la dama ha incuriosito i suoi followers con uno sfogo che non lascia presagire a nulla di buono sul futuro della relazione con il cavaliere.

"Le rose sono meravigliose, ma non bastano. Parole dette male o maledette, io non dimentico", ha scritto la protagonista del trono Over accanto ad un suo scatto con un mazzo di fiori in mano.

Il commento dell'esperto

Su Instagram di sta parlando molto di questa mossa di Cinzia, e Opinionista social è stato tra i primi a commentare lo sfogo che sembrerebbe confermare l'ennesima crisi della coppia nata a Uomini e donne.

"Vi avevo già detto che i due avevano litigato ad Agropoli e ora lei posta nelle storie un mazzo di rose (di Marco direi) e fa riferimento a parole dette male, quindi crisi confermata.

Queste rose basteranno o ci sarà un altro colpo di scena?", si legge sul web in queste ore.

Incertezze sul futuro nel parterre

Stando alle ultime novità, tra Cinzia e Marco ci sarebbe un continuo tira e molla anche lontano dalle telecamere di Uomini e donne e ciò non lascerebbe ben sperare per il futuro.

Tra i fan sono in molti a pensare che sia la dama che il cavaliere riprenderanno posto nel parterre a fine agosto, quando inizieranno le registrazioni della nuova edizione del programma.

La sensazione generale è che la relazione tra i due potrebbe non durare a lungo, o comunque che potrebbe finire proprio a ridosso della riapertura degli studi Elios dopo la pausa estiva.

Nel parterre della stagione 2026/2027 non dovrebbero mancare anche altri veterani del trono Over, a partire da Gemma che è nel cast del dating-show da 17 anni.