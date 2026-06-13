Le registrazioni di Uomini e donne sono finite da un mese, ma sul web si sta parlando ancora di Rosanna Siino e delle frecciatine che continua a lanciare alla coppia formata da Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. In live con Opinionista social, infatti, la dama ha definito "di comodo" la scelta del cavaliere di legarsi alla sua rivale e poi ha predetto che questa storia non dovrebbe durare a lungo.

Nuove stoccate alla coppia di Uomini e donne

In questi giorni sul web non si sta parlando solo di Cinzia e Marco, ma anche di un'altra coppia che è nata nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne.

Intervistata ad un mese dalla fine delle registrazioni del quale al quale partecipa da un paio d'anni, Rosanna ha commentato in modo pungente la decisione di Alessio di preferirle Debora dopo una lunga frequentazione.

"Secondo me la sua è stata una scelta di comodo, l'ha fatto per convenienza perché lei è meno impegnativa di me", ha detto la protagonista del trono Over in live su Instagram.

La previsione sul futuro

Rosanna, dunque, è convinta che Alessio si sarebbe fidanzato con Debora solo perché non ambirebbe a costruire qualcosa di importante.

Quando le è stato chiesto di fare una previsione sul futuro della coppia, inoltre, la dama di Uomini e donne si è sbilanciata affermando che secondo lei ci sarà una rottura tra non molto, magari proprio a ridosso dell'inizio delle registrazioni della nuova edizione.

Alessio e Debora in silenzio

Le frecciatine di Rosanna non avrebbero scalfito Alessio e Debora, o meglio questo è quello che si evince dal silenzio che hanno deciso di sposare dopo l'intervista che la dama del trono Over ha rilasciato nei giorni scorsi.

In passato entrambi i protagonisti di Uomini e donne hanno replicato agli attacchi di chi non crede nel loro rapporto, ma stavolta hanno scelto di non alimentare le chiacchiere ignorando completamente quello che è stato detto da una persona che li conosce molto bene.

Superato un breve periodo di crisi (pare a causa di telefonate notturne da parte di Rosanna ad Alessio), dunque, i due andrebbero d'amore e d'accordo e si starebbero preparando a vivere la loro prima estate da fidanzati.