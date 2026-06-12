Solo pochi giorni fa sul web si è diffusa una segnalazione sul gelo che sarebbe calato tra Cinzia Paolini e Marco Troiani dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne. Queste voci sono state immediatamente smentite dai diretti interessati, che su Instagram si sono scambiati dediche e cuoricini come farebbe una qualsiasi coppia molto affiatata.

Le mosse social che fanno chiarezza

C'è già tensione tra Cinzia e Marco di Uomini e donne? I curiosi hanno cominciato a chiederselo da quando in rete si è sparsa la voce che i due sarebbero apparsi molto distanti e freddi in un locale di Agropoli dove qualcuno li ha fotografati.

"Lui era seduto solo al tavolo e lei era in disparte", ha raccontato l'autrice della segnalazione che ha impazzato sul web nei giorni scorsi.

La realtà sarebbe un'altra, o meglio questo è quello che si evince da alcune mosse che la dama e il cavaliere hanno fatto sui social dopo che hanno cominciato a circolare le voci di crisi.

Amore a gonfie vele fuori da Uomini e donne

Poche ore fa Marco ha pubblicato la foto che ha scattato a due stelle e in molti hanno interpretato questo gesto come una dedica neppure troppo velata a Cinzia.

A supporto di questa teoria ci sarebbe l'emoji del cuoricino rosso che la dama di Uomini e donne ha inviato al cavaliere che ha conosciuto in tv e con il quale starebbe vivendo una bella storia d'amore ancora lontano dai riflettori di Canale 5.

Attesa per l'inizio delle registrazioni

Ad oggi tra Cinzia e Marco va tutto a gonfie vele, ma molti fan di Uomini e donne sono convinti che attorno alla fine di agosto le cose potrebbero cambiare, ovviamente in negativo per far sì che entrambi potranno partecipare alle puntate inedite del dating-show.

Una parte del pubblico, infatti, dà quasi per scontata la presenza della dama e del cavaliere nel parterre della nuova edizione, soprattutto a fronte del successo che ha riscosso la loro frequentazione in questi mesi.

Le registrazioni della prossima stagione inizieranno tra poco più di due mesi, e soltanto allora di saprà con certezza se i due saranno nel cast oppure se il loro amore avrà resistito alla quotidianità e al desiderio di continuare ad apparire.