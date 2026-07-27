Dopo un recente ricovero ospedaliero, Fedez è tornato a comunicare con i suoi fan sui social, condividendo un messaggio personale. Su Instagram, il rapper ha pubblicato una riflessione sul valore del tempo e sulla necessità di fermarsi per la propria salute. Affacciato sullo skyline di Milano, l'artista ha espresso le sensazioni della degenza, rivelando la paura di non poter riabbracciare i suoi figli e la consapevolezza della fragilità umana.

Le riflessioni sulla salute e il tempo

Nel suo post, Fedez ha enfatizzato come il tempo sia l'unico vero bene prezioso, specialmente in momenti difficili come un ricovero.

Ha descritto la sensazione di attesa per l'ultima trasfusione di sangue, un'esperienza che lo ha portato a temere di non poter tornare a casa. Il rapper ha indicato che il suo corpo ha "alzato la mano", chiedendo una pausa necessaria, una richiesta ora avvalorata dai medici. Nonostante le prove affrontate, Fedez si è dichiarato ancora una volta fortunato di poter essere nuovamente sotto il cielo di casa, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto.

Stop agli impegni e rinvio del concerto

La comunicazione di Fedez sui social media ha confermato la sospensione dei suoi impegni lavorativi. Questa decisione include l'annullamento del concerto al Forum di Assago e di tutti gli appuntamenti estivi.

La scelta di prendersi una pausa è stata dettata dalla necessità di seguire le indicazioni mediche e di dedicarsi al recupero. L'artista ha rassicurato i suoi fan, promettendo che tornerà sul palco e riprenderà le attività sospese non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. Questo periodo di riposo sarà dedicato alla sua famiglia: al nuovo arrivato, Edoardo Lupo, e ai figli Leone e Vittoria.

Il profilo di Fedez

Federico Lucia, conosciuto come Fedez, è un artista e produttore discografico italiano. Oltre ai suoi successi musicali e alla sua presenza sui social media, Fedez è riconosciuto per il suo impegno personale e familiare. Negli ultimi anni, ha affrontato pubblicamente importanti sfide legate alla sua salute, mantenendo un rapporto diretto col pubblico.