Il cantante Francesco Renga è stato protagonista di un episodio controverso e inatteso a bordo di un volo Ryanair. L'artista è stato allontanato dall'aereo, in partenza dall'aeroporto di Brindisi e diretto a Orio al Serio, poco prima del decollo. La decisione è giunta a seguito di accese discussioni con il personale di bordo e di proteste veementi e reiterate legate sia alla gestione del bagaglio a mano sia al ritardo del volo. La vicenda, che ha rapidamente fatto il giro del web, è stata ampiamente documentata da video girati da altri passeggeri e diffusi sui social media, generando notevole clamore.

Le tensioni al gate e a bordo

Le prime frizioni si sono manifestate già al momento dell'imbarco, quando al cantante è stato contestato un bagaglio ritenuto non conforme alle dimensioni previste per essere trasportato in cabina. Solo dopo una prolungata e animata discussione, Renga si è rassegnato a pagare il sovrapprezzo richiesto dalla compagnia aerea per il bagaglio. Nonostante un iniziale momento di apparente calma avesse fatto sperare in un rientro della tensione, una volta a bordo la situazione è nuovamente degenerata in modo inaspettato. Il cantante ha iniziato a lamentarsi a gran voce per il ritardo del volo, ingaggiando discussioni non solo con il personale di cabina, tra hostess e steward, ma anche con alcuni passeggeri seduti nelle immediate vicinanze, creando un clima di forte disagio.

La drastica decisione del comandante

I ripetuti tentativi dell'equipaggio di riportare la serenità a bordo si sono rivelati vani. Di fronte al persistente atteggiamento di protesta e alle risposte giudicate sgarbate, il comandante ha preso una drastica decisione. Ha ritenuto che Francesco Renga non fosse nelle condizioni idonee ad affrontare il viaggio, compromettendo la sicurezza e la tranquillità degli altri passeggeri. L'aereo, che aveva già avviato la fase di rullaggio sulla pista, è stato quindi costretto a fare ritorno al gate di partenza. Qui, il cantante e il suo accompagnatore sono stati invitati a scendere dal velivolo. Tale imprevisto ha causato un ulteriore prolungamento dei tempi di attesa per un volo già in ritardo, che ha potuto decollare solo in un secondo momento, con conseguenti disagi per tutti i viaggiatori.

L'ufficio stampa di Renga, interpellato in merito all'accaduto, si è limitato a confermare la presenza dell'artista all'aeroporto di Brindisi, senza però rilasciare ulteriori commenti sull'episodio, mantenendo una posizione riservata.

La carriera di Francesco Renga

Francesco Renga è un affermato cantante italiano, la cui carriera è caratterizzata sia da un notevole percorso solista sia dal ruolo di voce storica del gruppo Timoria. Nel corso della sua lunga e proficua attività artistica, ha partecipato a numerose edizioni di importanti festival musicali e ha all'attivo la pubblicazione di svariati album di successo, affermandosi come una figura di spicco e di riferimento nel panorama musicale nazionale.