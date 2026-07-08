Durante la presentazione dei palinsesti di La7 a Milano, il patron Urbano Cairo ha affrontato il futuro di Enrico Mentana, direttore del TgLa7. Cairo ha confermato la scadenza del contratto del giornalista al 31 dicembre 2026, esprimendo profonda stima e un rapporto amicale.

“Il contratto di Mentana scade il 31 dicembre 2026. Lui sa che da parte mia c’è grande stima e anche un rapporto amicale da tantissimi anni e quindi, per quel che mi riguarda, sono sempre felice di averlo con noi. Ci vedremo più a ridosso della scadenza per vedere se da parte sua ci sarà interesse a continuare con noi o a fare cose differenti”, ha dichiarato Cairo, indicando la decisione formale rimandata a ridosso della scadenza.

Stima e Prospettive Future

Cairo ha distinto il legame personale, solido e indipendente, dall'aspetto contrattuale. Ha ribadito la sua stima per Mentana come conduttore e uomo di cultura. Nonostante l'apprezzamento, ogni discussione sul rinnovo del contratto avverrà “a ridosso della scadenza”, consentendo a Mentana di valutare se proseguire con La7 o intraprendere nuove strade.

Il Ruolo di Mentana e la Decisione Finale

La7, emittente nazionale del gruppo Cairo Communication, ha visto in Enrico Mentana una figura chiave dal 2010, alla direzione del TgLa7, contribuendo al posizionamento informativo della rete.

La decisione definitiva sulla collaborazione sarà affrontata formalmente verso la fine del 2026.

Questo approccio garantisce trasparenza e rispetto degli accordi, lasciando aperte le possibilità in vista della scadenza del contratto.

In sintesi, Urbano Cairo ha confermato la scadenza del contratto di Enrico Mentana a dicembre 2026, esprimendo grande stima. Il futuro della collaborazione è rimandato a ridosso della scadenza, offrendo al giornalista la possibilità di valutare le sue mosse e a La7 di pianificare il futuro assetto.