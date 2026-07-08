La conduttrice televisiva Lorena Bianchetti è stata protagonista di un episodio inatteso durante le riprese di una puntata di ‘A sua immagine’. L’incidente è avvenuto nei giardini del Palazzo del Quirinale, dove la presentatrice stava registrando una scena. Mentre pronunciava una frase dedicata alla città di Roma, la Bianchetti è improvvisamente caduta a terra, interrompendo la registrazione.

Il video della caduta e la condivisione sui social

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere presenti sul set. La stessa Lorena Bianchetti ha scelto di pubblicare il video sui suoi canali social, trasformando un momento di potenziale imbarazzo in un gesto di autoironia.

Nel filmato si osserva la conduttrice che, mentre parla, inciampa probabilmente a causa di uno scalino non notato e cade. La scena ha suscitato una reazione immediata tra gli assistenti, con un’esclamazione di sorpresa udibile in sottofondo. La Bianchetti ha accompagnato il video con emoticon sorridenti, dimostrando di voler affrontare l’accaduto con leggerezza e spirito.

Reazioni sul set e l'ironia della conduttrice

La caduta ha generato un momento di agitazione tra i presenti sul set. Tuttavia, la scelta della conduttrice di condividere l’episodio pubblicamente ha contribuito a sdrammatizzare la situazione. Lorena Bianchetti ha così trasformato un imprevisto in un’occasione per mostrare il lato più umano e ironico del suo lavoro, ricevendo commenti di solidarietà e simpatia dai suoi follower sui social.

L’incidente non ha avuto conseguenze rilevanti e la registrazione è potuta proseguire senza problemi.

Il percorso professionale di Lorena Bianchetti

Lorena Bianchetti è una stimata giornalista e conduttrice televisiva italiana. La sua carriera è caratterizzata da una lunga esperienza alla guida di programmi di approfondimento, in particolare quelli a carattere culturale e religioso. Ha condotto diverse trasmissioni su reti nazionali, distinguendosi per il suo stile sobrio e professionale.