HBO Max ha svelato il trailer di ‘Saman - La verità nascosta’, una docu-serie che ripercorre la straziante vicenda di Saman Abbas, la diciottenne pachistana assassinata dal suo clan familiare in Italia. La giovane fu uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato, una scelta che le costò la vita. Il trailer offre un'anticipazione della narrazione, includendo estratti della voce di Saman stessa, recuperati da audio originali attraverso un meticoloso lavoro di ricostruzione documentaria. Nel filmato, spiccano anche le dichiarazioni di Haider, il fratello di Saman, figura chiave e testimone fondamentale dell'intera vicenda.

Questa nuova produzione originale, articolata in tre episodi, sarà disponibile prossimamente in esclusiva su HBO Max. Realizzata da Aurora TV, con Giannandrea Pecorelli e Benedetta Fabbri nel ruolo di produttori, la docu-serie è stata ideata da Lorenzo Avola e Carmen Vogani, che hanno curato la sceneggiatura insieme a Simona Coppini. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Francesca Mazzoleni, mentre il terzo episodio è diretto da Gianluca Santoni. La fotografia è opera di Emanuele Pasquet, il montaggio di Simone Mele, e le musiche originali sono state composte da Lorenzo Tomio e Maddalena Pasqua. L'organizzazione generale della produzione è stata curata da Simonetta Amenta.

La vicenda di Saman Abbas: dal rifiuto all'omicidio

La docu-serie ricostruisce i momenti salienti dell'indagine che portò alla scoperta dei resti di Saman. Le immagini mostrano le auto dei carabinieri attraversare la campagna di Novellara e la drammatica fase del ritrovamento: dopo 566 giorni di ricerche, il corpo della ragazza fu rinvenuto a circa due metri di profondità, vicino a un casolare abbandonato. Il racconto si concentra anche sulle riprese del sistema di videosorveglianza dell’azienda agricola dove il padre di Saman lavorava, che documentano l’ultima uscita notturna della giovane insieme ai suoi genitori. Saman, conosciuta sui social anche come ‘Italian Girl’, fu vittima non solo per essersi ribellata a un matrimonio imposto, ma anche per aver vissuto apertamente una relazione sentimentale che non rientrava nelle aspettative della sua famiglia.

HBO Max in Italia: un accordo strategico per la distribuzione

Il lancio di ‘Saman - La verità nascosta’ si inserisce nel più ampio contesto dell'espansione di HBO Max in Italia. Questa operazione è resa possibile grazie a un accordo pluriennale siglato con Prime Video, che estende la distribuzione del servizio anche in Germania e Austria. L'intesa rafforza significativamente la presenza della piattaforma di Warner Bros. Discovery sul territorio, offrendo ai clienti italiani la possibilità di accedere a un vasto catalogo di contenuti premium. Tra questi, spiccano le produzioni originali di HBO, i Max Originals, i film Warner Bros. e i titoli dell'universo DC, tutti disponibili attraverso l'interfaccia familiare di Prime Video.

L'accordo permette agli abbonati di scegliere tra diversi piani di sottoscrizione, inclusi Basic con pubblicità, Standard, Premium e un'opzione aggiuntiva per lo Sport. Questa collaborazione mira ad ampliare la diffusione dei contenuti di alta qualità di HBO in Europa, rendendo accessibili non solo produzioni internazionali ma anche originali italiane e tedesche. Oltre a ‘Saman - La verità nascosta’, il pubblico di Prime Video avrà accesso a titoli come Portobello e Banksters, e a produzioni cinematografiche italiane recenti. La strategia complessiva è volta a presentare ai nuovi abbonati di HBO Max un'ampia selezione di contenuti che spaziano dall'attualità alla fiction, dai documentari agli eventi sportivi, come i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l'Australian Open e il Roland Garros.