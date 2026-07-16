Nei nuovi episodi della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, si assiterà al matrimonio improvviso di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Cagatay Kuyucu (Berk Oktay), che avverrà in gran segreto.

Feride fa di tutto per far lasciare Yildiz e Cagatay

Dopo la morte dell’ex marito Halit, a fare breccia nel cuore di Yildiz sarà Cagatay, il figlio di Hasan Ali Kuyucu, il nuovo proprietario della Holding Argun. Sin da subito, Feride, la madre del ragazzo, non vedrà di buon occhio Yildiz, e crederà addirittura che abbia una tresca clandestina con il suo ex marito Hasan.

Appena Cagatay intraprenderà una relazione con Yildiz, Feride continuerà a opporsi, e non accetterà che suo figlio si sia impegnato con una donna già madre di un bambino.

A quel punto, Feride farà di tutto per allontanare Yildiz da Cagatay. Per iniziare, la donna si servirà della complicità di Sahika, dopodiché cercherà di corrompere Asuman con del denaro, sempre per far finire la storia d’amore tra Yildiz e suo figlio. Stanchi della continua interferenza di Feride, i due innamorati decideranno di diventare marito e moglie all’oscuro dei loro parenti.

Asuman su tutte le furie con la figlia

In particolare, Cagatay e Yildiz si sposeranno al municipio il giorno seguente, con la consapevolezza di amarsi.

Appena saprà del matrimonio, Feride farà presente a Cagatay che non accetterà mai Yildiz come nuora, e gli dirà anche che presto si pentirà di essersi sposato. Hasan Ali invece approverà l’unione tra Cagatay e Yildiz, e organizzerà una festa nella sua villa per festeggiare il lieto evento. Tuttavia, l’imprenditore farà capire di non essere affatto tranquillo, poiché non nasconderà le sue preoccupazioni al suo tuttofare Sedai, quando rimarranno da soli.

Spazio anche a Asuman, che si arrabbierà di brutto con Yildiz, per essersi sposata a sua insaputa. Sahika invece chiederà aiuto a Zehra, per attuare uno dei suoi piani: questa volta, la darklady prenderà di mira i novelli sposi Yildiz e Cagatay.

Riepilogo: Halit e Ender hanno annunciato di essersi sposati

Nelle puntate invece andate in onda su Canale 5 di recente, Ender ha scoperto che Yildiz ha una relazione con Kerim a un passo dalle nozze con l’ex marito Halit. Quest’ultimo invece ha avuto la conferma di essere tradito dalla sua promessa sposa da Sahika, la quale l’ha ricattato costringendolo a sposare lei. In cambio, la darklady ha promesso all’imprenditore di consegnargli le fotografie compromettenti di Yildiz insieme al presunto amante Kerim. A sorpresa, il giorno del matrimonio, Halit e Ender hanno spiazzato tutti dichiarando di [VIDEO] essersi già sposati [VIDEO].