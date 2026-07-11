La seconda stagione di "Libera", la serie televisiva con protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari, è stata presentata in anteprima all’Italian Global Series di Riccione l’11 luglio 2026. I nuovi episodi, ambientati a Trieste, promettono un equilibrio ancora più marcato tra dramma, crime e commedia, tratto distintivo della produzione. La narrazione si concentra ora sul caso Elena Palma, un processo di grande risonanza mediatica e filo conduttore della stagione. Parallelamente, si evolvono le vicende personali di Libera e Pietro, e gli equilibri familiari con Clara, dopo la paternità di Pietro nel finale della prima stagione.

Tra le new entry del cast spicca Neva Leoni, che interpreterà una testimone chiave nel nuovo caso giudiziario.

Visione produttiva e artistica

Il produttore Matteo Levi ha definito il ritorno di "Libera" una "scommessa vinta", auspicando un format di successo grazie all'originalità e al talento della coppia Savino-Martari. Levi ha anche lanciato un appello per il rispetto degli orari di programmazione delle fiction, criticando le messe in onda tardive che "sviliscono il lavoro" dei professionisti coinvolti. Il regista Gianluca Mazzella ha ribadito che la contaminazione dei generi è la caratteristica più affascinante della serie, sottolineando la complessità e l'intensificazione dell'equilibrio nella seconda stagione.

Matteo Martari ha descritto la collaborazione con Lunetta Savino come "incredibile" e un "motivo di crescita" professionale, apprezzandone esperienza e umanità.

Nuovi personaggi e programmazione

Il cast si arricchisce con Neva Leoni, Gaetano Aronica e Gaetano Bruno. Leoni è figura centrale nel processo; un incontro casuale tra il suo personaggio e Pietro genererà un nuovo percorso narrativo. La seconda stagione di "Libera" è composta da sei episodi da circa 50 minuti ciascuno e debutterà in autunno, in prima serata su Rai1, come annunciato nei palinsesti Rai 2026-2027. Il successo della serie è attribuito ai temi attuali, ai personaggi ben delineati e all'attenzione per la rappresentazione femminile e le dinamiche familiari, con intrecci drammatici e comici che esplorano i rapporti umani.