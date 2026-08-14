Milly Carlucci ha formalmente proposto a Lucio Presta, noto manager ed ex ballerino, di unirsi alla prestigiosa giuria di Ballando con le Stelle. Il ruolo offerto sarebbe quello di giudice "a latere", con il compito cruciale di gestire il tesoretto, un meccanismo fondamentale e spesso decisivo, capace di ribaltare completamente l'esito della competizione. Nonostante un iniziale rifiuto da parte di Presta, la conduttrice avrebbe richiesto qualche giorno per una più approfondita riflessione, mantenendo così aperta e viva la possibilità di un accordo.

Rinnovamento in giuria: tra conferme e nuovi ingressi

L'uscita di scena di Selvaggia Lucarelli ha innescato un significativo e atteso processo di rinnovamento all'interno del panel dei giudici. Tra i nomi più accreditati e considerati per la sua sostituzione spiccano Barbara D’Urso e Alberto Matano, quest'ultimo potenzialmente in transizione dal ruolo di commentatore a bordo campo a quello di giudice effettivo, con un ruolo più centrale. Sono stati invece confermati i volti noti e ormai consolidati di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, figure ormai riconosciute come pilastri del programma.

Permane l'incertezza sul futuro di Fabio Canino, la cui partecipazione al programma potrebbe evolvere in un ruolo da concorrente in pista, una prospettiva interessante per il pubblico.

Anche la presenza di Paolo Belli è attualmente in forte dubbio, a seguito di un recente e sfortunato incidente stradale che ha comportato la cancellazione di tutti i suoi impegni professionali, aggiungendo un ulteriore e non trascurabile elemento di incertezza alla formazione finale del cast.

I primi volti dei concorrenti e dei maestri

Per quanto concerne il cast dei concorrenti, le prime conferme ufficiali riguardano Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Questi nomi rappresentano i primi e significativi tasselli di un parterre che si preannuncia variegato e particolarmente interessante per il pubblico televisivo.

Sono invece in attesa di ufficializzazione i nomi di Anna Safroncik, Simone Susinna e dell'ex "prete influencer" Alberto Ravagnani, la cui potenziale presenza aggiungerebbe ulteriore risonanza e curiosità al programma.

Tra i maestri di ballo, si registra la nuova entrata di Gioia Giovanatti, pronta a mettersi alla prova con entusiasmo, e il gradito ritorno di Nikita Perotti, vincitore dell'ultima edizione, che riporterà la sua preziosa esperienza e il suo indiscusso talento in pista.

La composizione definitiva della giuria resta dunque ancora da definire, e la possibile partecipazione di Presta, sebbene inizialmente declinata, non è affatto da escludere, mantenendo così alta l'attenzione sulle prossime e attese comunicazioni ufficiali da parte della produzione.