Nella puntata della soap turca L’erede in onda su Canale 5 venerdì 21 agosto 2026 come sempre in prima serata, Yildiz Kordağlı (Biran Damla Yılmaz) ferirà gravemente Dalyan (Ozan Çelik), sotto lo sguardo di Serhat Yelduran (İlhan Şen), che si rifiuterà di uccidere suo cugino su richiesta di Asir (Mert Doğan).

Serhat chiude Yildiz nella sua stanza

Non appena Serhat la libererà, Yildiz gli farà sapere di aver sentito Dalyan parlare con Melek, quando rimetterà piede alla villa. A quel punto, quest’ultima verrà affrontata da Serhat, ma verranno interrotti dall’arrivo improvviso di Asir e Dalyan.

Dalle anticipazioni turche, si evince che Dalyan riceverà uno sparo dalla cugina Yildiz, e chiederà a Serhat di salvargli la vita. Poco dopo, Serhat chiuderà Yildiz nella sua stanza, per impedirle di costituirsi alla polizia per il ferimento di Dalyan. A proposito di quest’ultimo, Serhat chiederà a degli uomini di sorvegliarlo durante il ricovero in ospedale, per evitare che qualcuno possa fargli del male.

Serhat impedisce ad Asir di uccidere Dalyan, Yildiz viene denunciata

A tentare di uccidere Dalyan ci penserà Asir, ma Serhat lo fermerà. L’obiettivo di quest'ultimo, sarà quello di tenere in vita Dalyan per sottoporlo a delle domande.

Intanto, Nurgul spererà che Yildiz confessi di essere stata lei a sparare a Dalyan.

Ben presto, Yildiz verrà accusata dell’aggressione di Dalyan, e tutti si domanderanno da chi sia stata denunciata. Soprattutto Serhat, sospetterà che possa essere stato qualcuno dei suoi cari.

Riepilogo sul rapimento di Yildiz

In precedenza, Yildiz si è sacrificata accettando di sposare Dalyan, dopo essersi rifiutata di uccidere il marito Serhat. Quest’ultimo ha fatto irruzione durante la cerimonia insieme ad Asir. A seguito di uno scontro a fuoco, c’è stato il rapimento di Yildiz da parte di Dalyan. A quel punto, Serhat e Melek si sono messi alla ricerca della giovane. Infine, mentre Yildiz ha chiesto a Dalyan di liberarla, Melek ha fatto un sogno strano. Nello specifico, Yildiz è apparsa nel sogno di Melek, e le ha rivelato il suo nascondiglio, ovvero di trovarsi nella grotta in cui ha partorito la sua vera madre Sevde.