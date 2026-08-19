Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Kaya non riuscirà più a mantenere il segreto sulla sopravvivenza di Boran e rivelerà la verità a Nare. La confessione arriverà in un momento particolarmente delicato, proprio mentre la donna si prepara a partecipare al mevlid organizzato per ricordare il fratello.

Nare vuole il mevlid di Boran: scontro acceso con Kaya

Nare si presenterà a casa della sua famiglia d'origine per partecipare alla cerimonia in memoria di Boran. Kaya, però, cercherà subito di allontanarla: il matrimonio della sorella con Şahin e il suo legame con la famiglia rivale di Ecmel continuano a essere fonte di forte tensione, e il giovane non vorrà permetterle di avvicinarsi ai parenti.

Nare reagirà con fermezza alle parole del fratello ricordandogli quanto sia ancora forte il suo legame con Boran: "Sono ancora sua sorella. Voglio parlare con mio fratello. Domani c'è il mevlid di Boran e voglio essere lì".

La donna chiarirà di non aver mai dimenticato Boran e di continuare a soffrire per la sua morte: "Pensate che, perché sono andata nella villa di Ecmel, abbia dimenticato Boran? Il mio amore è forse diminuito? Anch'io ho sofferto e sto ancora soffrendo".

'È vivo, Nare': Kaya cede e confessa la verità su Boran

Le parole di Nare metteranno Kaya in difficoltà. Lui conosce una verità che la sorella ignora: Boran non è morto.

Nare continuerà a chiedere di poter partecipare alla cerimonia e a ricordare il fratello, mentre Kaya apparirà sempre più combattuto.

A quel punto la donna noterà il suo comportamento: "Kaya, che succede? Rispondimi".

Kaya, incapace di continuare a tacere, confesserà: "È vivo, Nare. È vivo. Mio fratello è vivo".

Nare rivede Boran e scoppia in lacrime

Dopo averle rivelato che Boran è vivo, Kaya accompagnerà Nare nel luogo in cui il fratello si trova, permettendole di rivedere Boran dopo averlo creduto morto per tanto tempo.

Il sollievo di ritrovarlo, però, lascerà subito il posto a un profondo dolore. Boran si trova in stato vegetativo e le sue condizioni restano gravissime: non potrà parlare né reagire alla sua presenza. Nonostante questo, di fronte al fratello, Nare crollerà in un pianto liberatorio, grata di poterlo riabbracciare ancora in vita.