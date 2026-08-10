La nona edizione del GF Vip è ormai alle porte ma si sa ancora poco sui concorrenti che comporranno il cast. Le uniche certezze sono la riconferma di Ilary Blasi alla conduzione e di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Al momento le più indiziate a varcare la porta rossa a settembre sono Giulia Provvedi, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, mentre si sa poco sugli altri possibili partecipanti.

Infatti, sono arrivati alcuni importanti rifiuti, come quelli di Rocco Casalino, Gabriel Garko e Lorenzo Riccardi, mentre anche Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo sembra irragiungibile.

Nelle scorse ore si sono fatti anche i nomi di Justine Mattera e Sylvie Lubamba, ma al momento non ci sono state conferme ufficiali.

E, dopo la voce lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano secondo cui padre e figlio potrebbero partecipare al GF Vip, e in questo caso parliamo di Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, e suo figlio Marco Ferri, modello, influencer e volto televisivo, ora è spuntata l'indiscrezione su una mamma e un figlio.

Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip con il figlio Brando? L'indiscrezione

Stiamo parlando di Samantha De Grenet e Brando che, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, dopo alcuni rifiuti negli anni passati potrebbero ora prendere parte al Grande Fratello Vip.

E per la donna sarebbe un ritorno, dopo la partecipazione alla quinta edizione vip del padre di tutti i reality tra il 2020 e il 2021. Ma anche qui non si hanno attualmente conferme o certezze, e dunque per avere ufficialità o spoiler da parte della produzione del GF Vip non ci resta che attendere settembre, quando si riaccenderanno le telecamere nella casa più spiata dagli italiani.

Nel frattempo, il Grande Fratello tramite un video postato sui propri canali social in cui compare la padrona di casa Ilary Blasi ha confermato il ritorno nelle prossime settimane. Sale dunque l'attesa, con i fan del reality che non vedono l'ora di scoprire chi saranno i concorrenti che spieranno per alcuni mesi vedendo discussioni, litigate, ma anche momenti di sfogo, intrecci amorosi e dinamiche varie.