Giulia Provvedi si appresta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip, questa volta però senza sua sorella Silvia Provvedi.

Infatti, stando a un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice sul settimanale Chi, la ragazza del duo delle Donatella sarebbe la prima concorrente ufficiale della nona edizione del GF Vip.

E per lei sarebbe un ritorno, visto che ha già partecipato al padre di tutti i reality insieme a Silvia Provvedi nella terza edizione del 2018, venendo eliminata dopo 64 giorni, ad un passo dalla finale.

Ora per lei si prospetta un grande ritorno nella casa più spiata dagli italiani con la voglia di rimettersi in gioco, questa volta da sola.

E, secondo molti utenti, Giulia si saprà destreggiare alla grande anche senza sua sorella Silvia, avendo il carattere più forte tra le due, per dare filo da torcere ai suoi futuri inquilini al GF Vip.

Le esperienze di Giulia Provvedi con Silvia prima del Grande Fratello Vip 9

Giulia Provvedi insieme a sua sorella Silvia Provvedi ha dato vita all'inconico duo Le Donatella, e hanno fatto il loro debutto in televisione nel 2012 a X Factor, continuando poi anche la loro carriera musicale, oltre a quella televisiva.

Insieme hanno partecipato nel 2015 a L'Isola dei Famosi, riuscendo a trionfare e portandosi a casa il montepremi finale.

Nel 2018 sono state concorrenti al Grande Fratello Vip 3 e, come detto, dopo essere state divise da concorrente unico a singolo, Giulia è stata eliminata in una delle ultime puntate, mentre Silvia è arrivata fino alla finale, vinta da Walter Nudo.

Dal 2019 al 2021 sono state giurate a All Together Now, prima di essere una presenza fissa nel salottino di Avanti un altro nel 2023.

Infine, nel 2025 sono state concorrenti di Tale e quale show condotto da Carlo Conti. E ora Giulia Provvedi vuole finalmente mettersi in gioco anche da sola, volendo dimostrare di poter partecipare ad un reality anche senza la sorella.

E, con il suo carattere, sicuramente regalerà soddisfazioni nella casa del GF Vip 9, che sarà condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, in partenza a settembre.